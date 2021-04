Nem kapnak védettségi igazolványt, akik külföldön oltakoztak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A Nemzeti Népegészségügyi Központtól kért tájékoztatást a Telex egyik olvasója, arról, hogy hogyan vehetik át párjával a védettségi igazolványukat azután, hogy Szerbiában megkapták a Pfizer oltóanyagot és az erről szóló igazolást is. Az NNK válaszát nekünk is elküldték.

Forrás: olvasó

Tehát mivel jelenleg „a védettségi igazolás megszerzésének feltétele, hogy az oltás felvétele Magyarországon történt”, vagy az, ha valaki igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, azok, akik külföldön kapták meg az oltást, egyelőre biztosan nem kaphatják meg a kártyát és így nem részesülhetnek annak előnyeiben sem.



Oltakozók sora egy belgrádi oltóponton marcius végén. Fotó: MILOS MISKOV/Anadolu Agency via AFP

Szerbiában márciusban sok külföldi is megkaphatta az oltást, köztük magyarok is. A Telex megkérdezte az NNK-t, hogy miért ez az eljárás és a fordítottját is, hogy mi lesz azokkal a külföldi állampolgárokkal, akik hazánkban kapták meg valamelyik vakcinát, ám egyelőre nem kaptak választ.