Elő a plasztikkártyákkal!

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Jól megy az oltás, de a halálozás még mindig magas.

Orbán Viktor szerint ez csak módszertan kérdése.

Jövő héten nyitnak a mozik, színházak, uszodák és számos más létesítmény, de ezek csak védettségi igazolvánnyal látogathatók.

Felpörgött az oltási program, de még mindig magas a napi halottszám, péntekre virradóra 207 újabb, koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet jelentett az operatív törzs. A kórházak terhelése viszont enyhül, már csak 7 177 embert kezelnek kórházban.

Orbán Viktor is beszélt a magas halálozásokról péntek reggeli rádióinterjújában, azt mondta, Magyarország inkább a jobban teljesítő országok közé tartozik ezen a téren. Ez nem teljesen így van, már vannak olyan kimutatások, melyek szerint a járvány kezdete óta lakosságarányosan Magyarországon halt meg a legtöbb koronavírus-fertőzött az egész világon. A miniszterelnök ezt pusztán a módszertannal magyarázza, szerinte azért van így, mert Magyarországon mindenkit koronavírusos halottként regisztrálunk, aki koronavírus-fertőzött volt a halálakor. Orbán úgy beszélt, mintha ezzel nagyon egyedülállóak lennénk, holott az Egészségügyi Világszervezet ajánlása is éppen ez.

A rossz halálozási adatokat legalább részben egyébként magyarázhatja az is, hogy a 80 év fölöttiek több mint fele még nem kapta meg a második oltását.

Az oltottak száma 89 396 fővel nőtt, ami remek hír, ezzel át is léptük a 3,5 millió főt. A kormány intézkedései szerint szombaton már meg is nyithatnak a teraszok, de a dunai hajókázás kedvelőinek is jó hírünk van: mehetnek Visegrádra sétahajózni. Orbán a rádióinterjújában a jövő hétre tervezett intézkedésekről is beszélt, azt mondta, négymillió beoltottnál már nyitnak a mozik, színházak, uszodák, fürdők, konditermek és sok más szolgáltatás, igaz, ezeket csak védettségi igazolvánnyal lehet majd igénybe venni.

A Bács-Kiskun megyei Balotaszállás lakosai azonban egy évre kedvenc kocsmájuk nélkül maradnak, ugyanis a terasznyitás előtt néhány nappal egy Lakk Balázs nevű férfi megivott ott egy sört.

Az oltási program további pörgetése érdekében már online is tudnak időpontot foglalni a regisztráltak, igaz, egyelőre csak Sinopharm oltásra.

A főváros is igyekszik erősíteni az oltakozási kedvet, az önkormányzat cégeinél szabadnapot kapnak a dolgozók, ha felveszik az oltást.

Vannak viszont néhányan olyanok, akik hiába kapták meg mindkét oltásukat, az antitest-tesztek nem mutattak ki náluk a védettséghez elegendő antitestet. Elképzelhető, hogy ezek az emberek még így is védettek, legalábbis nem lennének súlyos tüneteik, ha elkapnák a betegséget, a kormány azonban egyelőre nem siet megnyugtatni őket.

Külföld

Az Európai Gyógyszerúgynökség szerint az AstraZeneca oltóanyaga továbbra is beadható, előnyei messze felülmúlják esetleges hátrányait.

Az Európai Unió újabb 1,8 milliárd koronavakcinát vesz a Pfizertől.

A szlovén hatóságok döntése értelmében csak egy oltást kapnak azok, akik átestek a koronavíruson. Több vizsgálat is szól már arról, hogy náluk valóban elég lehet a védettség kialakulásához egyetlen dózis is bizonyos oltóanyagokból.

Japánban négy prefektúrában vezetnek be szigorító rendelkezéseket, Tokióban, Oszakában, Kiotóban és Hijogóban, miután Japánban súlyosbodik a járvány.