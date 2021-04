Házkutatást tartottak Rudy Giulianinál

Szerda hajnalban szövetségi nyomozók kutatták át Rudy Giuliani manhattani lakását és irodáját - írja a New York Times. A volt new york-i polgármester és Donald Trump ügyvédje ellen azért folyik nyomozás, mert felmerült a gyanú, hogy megszegte a lobbizásra vonatkozó törvényeket.

Mint emlékezetes, Trump csapata nagyon sokat dolgozott azon, hogy elhintse, hogy Joe Biden még Obama alelnökeként korrupciós botrányokba keveredett Ukrajnában. Trump még Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is próbálta rábírni, hogy indítson nyomozást Biden ellen, emiatt impeachment eljárás is indult a volt elnök ellen. Trump személyes ügyvédjeként Rudy Giuliani vállalta a feladatot, hogy terhelő bizonyítékokat szerez ukrán kormánytisztviselőktől és üzletemberektől, cserébe pedig, legalábbis az amerikai ügyészség és az FBI gyanúja szerint, közben járt az érdekükben Trumpnál.

Fotó: JIM WATSON/AFP

Mindez 2019-ben történt, a hatóságok pedig már akkor szerették volna hozzáférni Giuliani telefonjához, de Trump elnöksége alatt az igazságügyi minisztériumból lassították a nyomozást. Az elmúlt hónapokban viszont felpörögtek a dolgok, ez vezetett ahhoz, hogy az FBI nyomozói reggel hatkor csöngettek a volt polgármesternél, hogy lefoglalják az elektromos eszközeit.

Giuliani ügyvédje szerint viszont a házkutatás teljesen fölösleges hatósági emberkedés volt csupán, védence ugyanis már korábban jelezte, hogy szívesen válaszol a nyomozók minden kérdésére. Az ügyvéd szerint az egész eljárás méltánytalan egy olyan valakivel szemben, aki a 2011-es terrortámadás alatt és után vezette New Yorkot, és aki korábban államügyész is volt - ironikus módon pont ugyanabban a körzetben, amelynek ügyészsége most ellene nyomoz.