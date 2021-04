12 hónapos országos antitest-vizsgálat indult a Sinopharmmal oltottak között, de hallgat róla a kormány

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja a kínai Sinopharm oltásra várakozók között egy olyan nyomtatványt osztogat, amelyben 12 hónapos önkéntes antitest-vizsgálatban való részvételre invitálják az aláírót - tudta meg az Mfor. Úgy tűnik tehát, hogy elindult valamiféle országos, vakcinahatékonyságot kutató kampány, bár erről nyilvános fórumon a hatóságok még nem közöltek részleteket.

A Pécsen osztogatott dokumentum azt írja: „Fontos az oltások minél szélesebb körű nyomon követése, mind a mellékhatás, mind az immunológiai hatás területén. Ezért arra kérjük, hogy segítse az immunológiai hatékonyság pontosabb nyomon követését az alábbi vizsgálatokhoz történő beleegyezésével.”

Egy háziorvos előkészíti a kínai Sinopharm koronavírus elleni oltóanyagát nyíregyházi rendelőjében 2021. március 16-án. Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

A vizsgálatban való részvétel feltétele, hogy az első oltáskor az illető ne legyen koronavírussal fertőzött. A vizsgálat során két cső natív vért és két cső alvadásgátolt vérmintát vesznek le, ezekből megállapítják a SARS-CoV2 elleni humorális (ellenanyagokhoz kötött és cellurális/sejtes) immunválaszt, ugyanis, ha korábban átesett a betegségen esetleg tünetmentesen, akkor ezek az immunológiai paraméterek mérhetőek a vérmintából.

12 hónapon keresztül követik a páciensek állapotát, nyolc különböző időpontban vesznek tőlük vért, alkalmanként egy vénás vérvételre kell számítani. Az önkéntes résztvevőket tájékoztatják arról, hogyan alakul az immunitásuk.

Az Mfor azt írja, információik alapján az a terv, hogy az antitest-vizsgálatban minden Magyarországon használt oltóanyag hatékonyságát felmérik, és hogy a vizsgálat vezetője az Országos Onkológiai Intézet egyik vezetője lehet.

Több országban is végeztek már antitest-vizsgálatot a beoltottak között, hogy megnézzék, milyen szintű védettség alakult ki náluk, és ez magyar szakemberek szerint is fontos lenne. Hazánkban egyelőre saját szakállukra teszteltetik ezt az emberek, ehhez a 444 is gyűjtött adatokat. A Magyar Orvosi Kamara a hét elején ismét kérte a kormányt, hogy tegyék lehetővé a szakemberek számára az oltással kapcsolatos adatbázisok kutathatóságát.