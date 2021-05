Indiában egy nap alatt 400 000 új fertőzöttet regisztráltak

Tizenkét beteg, köztük a kórház egyik orvosa meghalt Új-Delhi egyik kórházában, mert nem volt oxigén a lélegeztetéshez. Az utcákon közben ilyen sorok alakultak ki azokból az emberekből, akik a saját oxigénpalackjaikat töltenék fel, hogy a családtagjaikat kezeljék otthon. Kórházakba sokan nem férnek el.



Ez egyetlen hír abból a rengetegből, ami Indiából érkezik ma. A nagy híroldalak külön hírfolyamban számolnak be a világ második legnépesebb országának küzdelméről a koronavírus-járvánnyal szemben. Ez például a Guardiané, ez pedig a CNN-é.

Nem telt el tíz nap azóta, hogy egyetlen nap alatt 300 ezer fertőzöttet jelentettek az országból. Sehol máshol nem volt még ilyen magas ez a szám. Ma ez elérte a 401 993-at. Így fest most a frissen jelentett fertőzések megoszlása a világban.

A világ országai közül többen megtiltanák a saját állampolgáraiknak is a hazatérést Indiából és különböző segélycsomagokat küldenek oda. Az Egyesült Államok maszkokat, és teszteket küldött már a napokban, Nagy-Britannia lélegeztetőgépeket, Oroszország pedig Szputnyik vakcinát.



Eközben zajlik a választási kampány is a világ legnagyobb demokráciájaként is emlegetett országban. A kormányzó BJP párt, Narendra Modi elnök pártja még most is tömegrendezvényeket tart és erről büszkén be is számol a twitteren.