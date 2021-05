Karikó: Ránéztem erre a táblázatra, és mondom, mi ez?

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Úgy történt, hogy Atlantában át kellett szállnom, és amíg vártam a csatlakozást, ránéztem erre a táblázatra, és mondom, mi ez? Ha valaki öngyilkos akar lenni, ez alapján kér egy Pfizer-vakcinát, és azt hiheti, meghal tőle” - mondta Karikó Katalin, a Pfizer/BioNTech-vakcina kifejlesztésében kulcsszerepet játszó biokémikus a Telexnek.

Arról a tudománytalan, félrevezető táblázatról beszélt, amit a kormány tett közzé áprilisban a vakcinák hatékonyságáról. Bár a táblázatot Karikó mellett más szakértők, köztük Kemenesi Gábor virológus és az Orvosi Kamara is bírálták, a kormány nem vonta vissza, nem is egészítette ki a hiányzó adatokkal. Ehelyett kommunikációs kampánya szolgálatába állította azzal az üzenettel, hogy „a Pfizer-BioNTech-vakcinával történő oltás után többen betegedtek meg, és kétszer annyian haltak meg, mint a Sinopharm-vakcina után”. Ez az állítás egyáltalán nem alátámasztható.

Karikó mostani interjújában azt mondta, félálmosan írt rá választ, de nem kellett volna. „Egy kollégám mondta egyszer, hogy soha semmi ilyen politikai dologba ne köss bele, ne legyél benne, mert belerántanak, és akármit mondasz, mindenbe belekötnek.” Bár a táblázat alkalmas lehetett volna arra, hogy alaptalan félelmet ébresszen a Pfizerrel szemben, néhány nappal később tömegek álltak sorba érte az oltópontokon. „Nem úgy nézett ki, hogy bárki nagyon elrettent volna” - mondta Karikó.

Karikó Katalin Fotó: HANDOUT/AFP

Megkérdezték tőle, szerinte hol az igazság a magyar védekezéssel kapcsolatban: nagyon jó, hiszen jól állunk az oltásban, vagy nagyon rossz, hiszen nagyon magas a halálozás?

„A tudományban is van, hogy ugyanarra nézünk, de mást látunk benne. A tudományban az a jó, hogy ezeket megbeszéljük, és a vita a tudományos fejlődés alapja. Nem csak itt polarizált a nép, az Egyesült Államokban is. Ha a CNN-ben nézed a BLM-et, ott békésen menetelnek, ha a Foxot, ott fosztogatnak. Az igazság mindig a kettő között van. Akik csőlátással gondolkodnak, képtelenek odafigyelni, hogy a másik véleményben is van valami, nem látják, hogy lehet, hogy a kormánynak és az ellenzéknek is igaza van. Én csak biokémikus vagyok, de jó lenne, ha lenne valódi párbeszéd” - válaszolta.