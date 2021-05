Rekordbevételt hozott össze, de egy cent társasági adót sem fizetett Európában az Amazon

Rekordot döntött az Amazon, a nemrég megjelent 2020-as adóbevallása szerint az e-kereskedelmi óriás európai bevétele 44 milliárd euróra nőtt - írja a Guardian. Ennek ellenére a cég egyáltalán nem fizetett társasági adót, az európai üzletét összefogó luxemburgi leányvállalata ugyanis 44 milliárdos bevétel mellett is 1,2 milliárd euró veszteséget könyvelt el. Ráadásul a cégnek még évekig nem kell majd adóznia, akkor sem, ha nyereséges lenne, mert a luxemburgi kormány 56 millió euró adókedvezményt garantált az Amazonnak, amely ráadásul 2,7 milliárd euró veszteséget később számolhat el.

Az Amazon luxemburgi leányvállalata, az Amazon EU Sarl kezeli a cég brit, német, francia, holland, lengyel, spanyol és svéd bevételeit, vagyis a cég ide utalja az ezeken a piacokon megkeresett pénzt. Ezekben az országokban az Amazon bevétele 2020-ban 12 milliárd euróval nőtt, nagyrészt a koronavírus-járványnak köszönhetően.

Az Amazon a járvány talán legnagyobb nyertese, hiszen a korlátozások miatt az emberek egyre inkább átszoktak az online vásárlásra, az Amazon pedig ennek a piacnak az egyik legnagyobb szereplője. A cég összbevétele a járvány alatt 38 százalékkal, vagyis 386 milliárd dollárral nőtt világszerte. Ebből globálisan azért sikerült profitálni, a cég nyeresége 84 százalékkal nőtt, jelentősen emelve annak részvényárfolyamát és persze a tulajdonos, a világ leggazdagabb emberének számító Jeff Bezos vagyonát.

Az európai leányvállalat szóvivője szerint viszont a luxemburgi cég azért nem nyereséges, mert akkora beruházásokat hajtott végre a járvány alatt, és annyi új munkahelyet teremtett. A szóvivő hangsúlyozta, hogy minden adót kifizetnek, amit ki kell, de a társasági adót nem a bevétel, hanem a nyereség után kell fizetni, az pedig ugye az Amazonnak ezeken a piacokon sajnos nem volt.

Jeff Bezos Fotó: Matt Winkelmeyer/AFP

Az Amazon még 2003-ban tette európai központját a 600 ezer lakosú Luxemburgba, miután titkos adómegállapodást kötött a kormánnyal. Amelyet akkor Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság későbbi elnöke vezetett, aki biztosította az Amazont, hogy ha bármilyen problémájuk lenne, csak szóljanak neki, ő elintézi.

A Guardiannek nyilatkozó Paul Monaghan, a Fair Tax Foundation nevű civil szervezet vezetője szerint az Amazon elképesztő előnyre tesz szert azzal, hogy kvázi adóparadicsomnak számító országokban kedvező megállapodásokat köt, amelyek aztán lehetővé teszik, hogy még rekordösszegű bevételt is úgy számoljon el, hogy aztán ne kelljen adóznia utána. Ezzel a lehetőséggel ugyanis az a sok kis üzlet, amelyekkel az Amazon versenyez, nem tud élni, így az Amazon nem azért szorítja ki ezeket a piacról, mert feltétlenül jobb szolgáltatást nyújt, hanem mert ki tud használni efféle kiskapukat.

Az Amazon és hasonló cégek "adóoptimalizálása" már egy ideje böki szinte minden kormány csőrét, legutóbb például Joe Biden amerikai elnök jelentette be, hogy véget akar vetni ezeknek a gyakorlatoknak. Ennek részeként az amerikai kormány azt is javasolta, hogy vezessenek be egy globális minimális társasági adószintet, vagyis hogy egy bizonyos rátánál sehol ne lehessen kevesebb adót elkérni a cégektől. Emellett olyan nemzetközi egyezményekre is szükség van, amelyek garantálják, hogy az olyan cégek, mint az Amazon, azokban az országokban fizessenek adót, ahonnan a bevételük származik. Ahelyett például, hogy a 44 milliárd eurós bevételüket mind Luxemburgban számolnák el, fizessenek a brit, a német, a francia stb. adóhivatalnak.