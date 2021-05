Németország jelentősen megemeli a klímacéljait, 2045-re klímasemlegessé válnának

Németország kormánya szerdán a korábbinál jóval ambíciózusabb terveket jelentett be az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére. Olaf Scholz pénzügyminiszter szerint az új cél, hogy az ország az 1990-es szinthez képest 2030-ra 55 helyett 65 százalékkal, 2040-ig 88 százalékkal csökkentse a szén-dioxid kibocsátását. 2045-re szeretnék elérni a nettó nulla kibocsátást, amit korábban 2050-re akartak elérni, utóbbi a közös uniós cél is. Most 40 százaléknál járnak.

A német alkotmánybíróság múlt héten adott igazat felperesek egy csoportjának abban, hogy a 2019-es klímatörvény alkalmatlan arra, hogy betöltse a célját, a német kormány pedig elmulasztotta meghatározni, hogyan lehetne 2030 után csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást.

A mehrumi széntüzelésű erőmű, mellette szélturbinák. Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE/dpa Picture-Alliance via AFP

A bírósági döntés 2022-ig adott időt a mulasztás kiküszöbölésére, de a szükséges jogszabály-módosítást már a jövő héten elküldik a kabinetnek jóváhagyásra. Így még bőven a szeptemberi választások előtt lezavarhatják - már csak azért is fontos ez a kereszténydemokrata kormánypártnak, mert a közvéleménykutatások szerint az ellenzéki Zöldek átvették tőlük a vezetést.

„Ez egy fair ajánlat a fiatalabb generációk számára abban az értelemben, hogy nem a legnagyobb terhet hagyjuk a jövőre - mondta Svenja Schulze környezetvédelmi miniszter. - Minden évtizedben, minden generáció felelősséget vállal.”

A kibocsátás csökkentésének lehetséges módjai között szerepel a megújuló energiaforrások bővítése és a szén-dioxid árának a tervezettnél gyorsabb emelése. (Reuters)