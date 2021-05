Salim Omar kijutott az olimpiára

Salim Omar döntőbe verekedte magát az 58 kilogrammosok küzdelmi kategóriájában a tekvondósok szófiai olimpiai kvalifikációs versenyén, így kvótát szerzett a tokiói ötkarikás játékokra, írja az MTI.

Az MTK Budapest 18 éves sportolója - aki április elején, ugyancsak a bolgár fővárosban Európa-bajnoki címet szerzett - a pénteki nyitónapon két magabiztos győzelem után az elődöntőben is fölényesen nyert: a francia Cyrian Ravet felett 38-12-es pontozással diadalmaskodott.

Salim Omar Fotó: MTK

Szófiai sikere azt jelenti, hogy a 2000-es játékok után lesz újra olimpián magyar tekvondós. Érdekesség, hogy huszonegy éve, Sydneyben Omar nagybátyja, Salim József indult a piros-fehér-zöld színek képviseletében és végzett az ötödik helyen súlycsoportjában.

Az európai selejtező nyitónapján fellépő másik magyar, Füredi Rebeka viszont lemaradt a tokiói olimpiáról, bár kevésen múlott a kijutása. Az UTE 23 esztendős tekvondósa a 67 kilósok mezőnyében két remek győzelmet követően az elődöntőben egyetlen ponttal, 6-5-re maradt alul a francia Magda Wiet-vel szemben.

"Omar egészen fantasztikusat produkált, csakis szuperlatívuszokban tudok a teljesítményéről, a hozzáállásáról beszélni! - mondta lelkendezve Patakfaly Miklós, a hazai sportági szövetség elnöke az MTI-nek a helyszínről nyilatkozva. - Mindenkit leiskolázott, az pedig külön nagy szó, hogy az 54 kilogramm friss Európa-bajnokaként egy súlycsoporttal feljebb indulva verte 26 ponttal a múlt havi szófiai Eb-n az olimpiai kategóriában, 58 kilogrammban kontinensbajnok francia riválisát."

"Rebeka is dicséretet érdemel - fűzte hozzá az elnök. - Esélye volt, hogy két megnyert mérkőzése után az elődöntőben legyőzze vb-érmes francia ellenfelét is, hajszálnyira volt a finálétól. Ha csak icipicit erősebb az önbizalma, akkor most ő is tokiói kvótás lenne."

A bulgáriai kvalifikációs versenyen a súlycsoportdöntőket nem rendezik meg a kvótaszerzők között, a bronzmeccseket viszont igen. Füredi Rebeka is tatamira lépett, és végül negyedikként végzett, mivel 9-3-ra kikapott ukrán ellenfelétől.

A szófiai viadalon szombaton is két magyar lép tatamira: Patakfalvy Luca az 57, Józsa Levente pedig a 68 kilogrammosok között próbál szerencsét. Kategóriájukban nekik is döntőbe kell jutniuk ahhoz, hogy ott lehessenek a japán fővárosban.

Vasárnap a paralimpiai kvótákért küzdenek meg a kontinens azon versenyzői, akik a világranglistáról eddig nem jutottak tokiói repülőjegyhez. Az érintett két magyar: D. Kiss Zoltán (K44, plusz 75 kg) és Fülöp Attila (K44, 75 kg). A paratekvondósoknál csak az első hely ér olimpiai részvételi jogot.