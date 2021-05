101 újabb áldozat, emelkedett az első oltást megkapók száma

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

101 újabb áldozata van a járványnak. Továbbra is magas szám, de február legvégén jelentettek utoljára ennél kevesebb napi halálesetet. Az elhunytak száma összesen már 28 504 főre emelkedett.

1376 új fertőzöttet regisztráltak. Azt nem tudni, mennyi tesztet végeztek, mert ez az adat nem frissült reggel a koronavirus.gov.hu-n.

249-cel csökkent a kórházban kezeltek koronavírus-fertőzöttek száma, jelenleg 3 633 szorulnak kórházi ellátásra.

A lélegeztetőn lévők száma is csökken. 420-an szorulnak mesterséges lélegeztetésre jelenleg.

Az első beoltottak száma magasabb, mint a hét elején, a 30 ezer alatti sávból az 50 ezer felettibe lépett. Az Orbán által áprilisban megjósolt oltási terv tartásához ez kevés lesz (7-10 nap alatt egymillió ember), a százezer feletti (Pfizer-napi) rekordtól is messze van. Vakcina már bőven van, időpontot foglalni a kínaira, az Astrazenecára és a Szputnyikra lehet. A kínai oltóanyagból még jött is további 1,2 millió adag. Pfizerrel most hétvégén leginkább a pedagógusokat oltják másodszor, jövő héten lehet 120-130 ezer adag majd az első körös oltásokra, 20-30 ezer Moderna is lesz erre a célra.

Jövő héten oltják a 16-17 éveseket is Pfizerrel, bár a tegnap éjfélig tartó regisztráció után több esetben sem rögzítette a rendszer a fiatalok oltási igényét. (Ha ilyet tapasztalt, írja meg a megirom@444.hu címre.)

Eddig összesen 4 261 822-an kapták meg az első oltásukat, közülük 2 452 603-en már a másodikat is. 4,8 millióan regisztráltak tegnapig oltásra.

Jelenleg nincs olyan megye, ahol az elmúlt egy hétben nőtt volna a fertőzöttek száma az előző héthez képest.