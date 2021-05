Hiába regisztrálnak, sok esetben nem rögzíti a rendszer a fiatalkorúak oltási igényét

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs pénteki tájékoztatóján azt üzente a 16-18 éves diákoknak: „Ne feledjétek: no vakcina, no party!” Ehhez képest több olvasónk is arról írt, hogy hiába próbálta, nem tudta oltásra regisztrálni 16 és 18 év közötti gyermekét a vakcinainfo.gov.hu honlapon. A beszámolók ugyanarról a hibajelenségről szólnak:

kitöltötték, és elküldték a regisztrációt a központi honlapon,

visszajelzés nem érkezik a regisztrációról

az ellenőrző oldal is azt mutatja, hogy nem ért célba a jelentkezés,

az újbóli regisztrációs próbálkozásnál azonban közli a rendszer, hogy az emailcímmel már regisztráltak.

A fiatalkorúaknak péntek éjfélig kellett jelentkezniük az oltásra, az operatív törzs tájékoztatása szerint