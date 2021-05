Boldog István komoly arccal kamerába mondta: Nézzék meg a Facebookomat, én nem hergelek senki ellen

"Főleg a Parlamentben meg a Facebook-on az ellenzéki politikus gerjesztenek egy hangulatot, hergelik az embereket. (..) Ezt be kéne fejezni!" - panaszkodott a közállapotok borzasztó szintjéről Boldog István a MiklósTV-nek. A költségvetési csalással gyanúsított kormánypárti képviselő szerint ezt a példát látva az emberek is egyre agresszívebbek, ahelyett, hogy elmondanák-megbeszélnék a problémájukat vele, inkább beszólogatnak neki, már nemcsak az interneten, hanem az utcán is. Boldog komoly arccal magát hozta fel követendő példának, és kijelentette:

Nézzék meg az én Facebookomat, az én nyilatkozataimat, én nem hergelek senki ellen, nem lázítok senki ellen.

Elfelejtette többek közt, hogy ő volt az, aki

Az interjúban arról is beszélt, hogy ártatlan az ellene folyó büntetőügyben, majd arról, hogy az egyik utcai üvöltözés milyen törést okozott a kamasz fia életében.