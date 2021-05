A tehéntrágya nem véd a koronavírustól, figyelmeztetnek az indiai orvosok

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nincs rá tudományos bizonyíték, hogy a tehéntrágya hatásos védelmet nyújtana a koronavírus ellen, ellenben könnyen terjeszthet más fertőzéseket, adtak ki figyelmeztetést az indiai orvosok, miután az országban elterjedt, hogy az emberek trágyával kenjék be magukat a fertőzés elleni védekezésként.

A hindu vallásban szentként tisztelik a szarvasmarhákat, trágyájuknak tisztító hatást tulajdonítanak. Fotó: SUJIT JAISWAL/AFP

Az indiai lakosság kétségbeesése közben érthető. A hivatalos adatok szerint már 22,66 millióan fertőződtek meg és 246116-an haltak meg az országban, de a szakértők szerint a valós adatok ennek 5-10-szerese lehetnek. Országszerte megteltek a kórházak, kimerülőben az oxigén- és gyógyszerkészletek, ezért sokan az elmaradó kezelések hiányába halnak bele.

A helyzet a Guardian beszámolója szerint néhol annyira drámai, hogy már a holttestekről se tudnak gondoskodni. India két legszegényebb állama, Uttar Prades és Bihar határán, Ashok Kumarnál mintegy 40 holttestet mosott partra a Gangesz. A hatóságok szeirnt covid-áldozatokat dobálhattak a folyóba, mert már nem volt rá kapacitás, hogy a hagyományoknak megfelelően elhamvasszák őket. Más jelentések szerint akár száz holttest is úszhatott a folyóban, állapotuk alapján már napok óta.

Az, hogy a tehéntrágya véd a koronavírus ellen, a nyugat-indiai Gudzsarat államban terjedt el. Akik hisznek ebbe, heti egyszer kenik be magukat a hinduizmusban szentként tisztelt szarvasmarhák ürülékével, remélvén, hogy az erősíti az immunrendszerüket, illetve segít felépülni a fertőzésből.

A hindu vallásban szentként tisztelt szarvasmarhák ürülékét ezen a vidéken évszázadok óta használják tisztító szertartásokra és vallási rituálékhoz, terápiás és fertőtlenítő hatást tulajdonítva az ürüléknek. A tehéntrágya gyógyító hatásában még egészségügyi szakemberek is hisznek. "Még orvosok is jönnek ide, mert hiszik, hogy a terápia segíti az immunrendszerüket, így veszélyérzet nélkül mehetnek a betegeik közé" - magyarázta a Reutersnek Manilal Borisa, aki maga is egy gyógyszercég középvezetője, és aki állítja, hogy tavaly ő is a tehéntrágyának hála épült fel a covidból. Azóta rendszeresen eljár a Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam hindu iskolába, ami pont szemben van az éppen egy koronavírus elleni védőoltás fejlesztésén dolgozó indiai gyógyszercég, a Zydus Cadila székházával.

Itt a magukat tehéntrágyával bekenő hívek ölelgethetik is a szarvasmarhákat, amíg rájuk szárad a trágya, vagy jógázhatnak az energiaszintjük növelése érdekében, Végül a száradt trágyát tejjel vagy savóval mossák le magukról.

Bár orvosok is vannak a magukat trágyákkal kenők között, az indiai orvosok többsége felszólal a gyakorlat ellen. "Nincs konkrét tudományos bizonyíték rá, hogy a tehéntrágya fokozná az immunitást a covid ellen, ez teljes egészében csak hit kérdése. Ellenben vannak egészségügyi kockázatai az ilyen termékek fogyasztásának és használatának, mert másfajta betegségeket átterjeszthet az állatról az emberre" - mondta az Indiai Egészségügyi Szövetség elnöke, JA Jayalal. Arról nem is beszélve, hogy a tehéntrágyát általában csoportosan kenik magukra a betegség ellen védekezni akarók, ezzel kockáztatva, hogy megfertőzik egymást. (Via Reuters)