Lehoczky Zsuzsát választották a nemzet színészévé Törőcsik Mari helyére

Lehoczky Zsuzsa Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművészt, érdemes és kiváló művészt választották a nemzet színészévé a cím jelenlegi birtokosai – közölte a Nemzeti Színház.

Bodrogi Gyula és Lehoczky Zsuzsa 1964-ben Fotó: Fortepan/Wikipedia

Lehoczky Zsuzsát az április közepén elhunyt Törőcsik Mari helyére választották meg a nemzet színészei közel 1 órás tanácskozás után.

A közlemény szerint a nemzet színészei közül Bodrogi Gyula, Haumann Péter, Király Levente, Molnár Piroska, Szacsvay László, Tordy Géza és Jordán Tamás személyesen is jelen volt a Nemzeti Színházban megtartott zárt megbeszélésen, Almási Éva, Csomós Mari, Cserhalmi György és Máthé Erzsi telefonon kapcsolódott be a választásba.

Az új nemzet színészének elsőként Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója gratulált telefonon.

Ki a Nemzet Színésze?

A Nemzet Színésze címet a nemzeti színjátszás élő művészei közül azok kaphatják meg, akik a magyar nyelv ápolása, a nemzeti irodalom tolmácsolása, a magyar színművészet, a nemzeti színjátszás fejlesztése, népszerűsítése során kimagasló érdemeket szereztek.

A címet először 2000. augusztus 22-én adták át, legfeljebb tizenketten viselhetik, akik életük végéig havonta nettó 630 ezer forint juttatásban részesülnek.

Ha a cím egy viselője meghal, a megüresedett helyre a cím többi birtokosa egyhangú szavazással választ színészt.

A Nemzet Színésze cím annak adható, aki fő- vagy epizódszerepekben kimagasló teljesítményt nyújtott, betöltötte 62. életévét, 40 évet a színészi pályán vagy legalább 20 évadot – évadonként legalább egy szerepben – a Nemzeti Színház színpadán töltött.

A nemzet színészei most:

Bodrogi Gyula (2007-től),

Haumann Péter (2010-től),

Király Levente (2006-tól),

Máthé Erzsi (2000-től),

Tordy Géza (2008-tól),

Molnár Piroska (2011-től),

Cserhalmi György (2014-től),

Szacsvay László (2015-től),

Csomós Mari (2017-től),

Almási Éva (2016-tól),

Jordán Tamás (2020-tól)

Lehoczky Zsuzsa.

A cím korábbi birtokosa volt:

Agárdy Gábor (2000-2006),

Bessenyei Ferenc (2000-2004),

Darvas Iván (2000-2007),

Garas Dezső (2000-2011),

Kállai Ferenc (2000-2010),

Komlós Juci (2002-2011),

Lukács Margit (2000-2002),

Raksányi Gellért (2000-2008),

Sinkovits Imre (2000-2001),

Zenthe Ferenc (2005-2006),

Szabó Gyula (2006-2014),

Avar István (2001-2014),

Sztankay István (2012-2014),

Gera Zoltán (2014),

Bitskey Tibor (2014-2015),

Kóti Árpád (2014-2015),

Psota Irén (2000-2016),

Andorai Péter (2015-2020),

Törőcsik Mari (2000-2021).

Lehoczky Zsuzsa pályafutása

Lehoczky Zsuzsa már 11 évesen színpadon volt a Szegedi Nemzeti Színházban. 1956-ban egyéves kitérőt tett a kaposvári Csiky Gergely Színházba, majd újabb öt évig a Szegedi Nemzeti Színház tagja volt. 1962-ben szerződött az akkor még Fővárosi Operettszínházhoz, aminek azóta is a tagja.

Musicalekben és operettekben is láthatta a közönség. Játszott többek között a Kiss Me Kate (Kate), A mosoly országa (Mi), a Bál a Savoyban (Daisy), a Maya (címszerep), a My Fair Lady (Eliza), A nagymama (Szerafin), a Marica grófnő (Bozsena), a Csárdáskirálynő (Cecília, Stázi), a Zsákbamacska (Reinerné), a Handa banda (Izabella), a Dobostorta (Fehérváry Jozefin), a Mágnás Miska (Nagymama), a Marica grófnő (Bozsena), a Lili bárónő (Agatha), a Menyasszonytánc (Majzikné) és a Párizsi élet (Quimper Karadek grófnő) című darabban.

Lehoczky Zsuzsa az operett- és musicalirodalom szubrettszerepeinek kiváló megformálásáért, több évtizedes, sikerekben gazdag művészpályafutása elismeréseként 2004-ben Kossuth-díjat kapott. Művészetének további elismerései között van a Jászai Mari-díj (1966, 1974), az érdemes művész (1981) meg a kiváló művész (1989) cím, a Déryné-díj (1993) és a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (1995). 2004-től a Budapesti Operettszínház örökös tagja, 2007-ben a Magyar Operett Napja alkalmából életműdíjat kapott. (MTI)