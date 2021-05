Tíz évvel ezelőtt cirkuszi látványosságként kezelték azt a 16 éves lányt, aki hozzáment egy nála háromszor idősebb hollywoodi színészhez

2011-ben a bulvárlapok gyakorlatilag élő egyenesben közvetítették egy gyerek és egy nála több mint háromszor idősebb, egyáltalán nem mellékesen Hollywoodban híres férfi színész esküvőjét. A legtöbben feltehetően kicsit azért rosszul érzik magukat, ha meghallják, hogy egy 16 éves lány és egy 51 éves férfi összeházasodik. Ennek ellenére 2011-ben a Courtney Stodden és Doug Hutchison esküvőjére érkezett reakciók zöme leginkább Stodden külsejét kritizálta, a túl szűk ruháját, a túl nagy mellét, a platform magassarkúját, meg úgy összességében a viselkedését. Egy 16 éves, fiatalkorú, gyakorlatilag gyerek külsejét és viselkedését, mintha teljesen mellékes lenne, hogy ott állt mellette egy az apjánál is idősebb férfi. Stodden ezzel bekerült a bulvárpokolba – persze bőven előfordulhat, hogy ugyanígy bekerült volna 18 éves kora után is –, azzal együtt pedig felkerült a címlapokra szexvideójával, vetélésével vagy öngyilkossági kísérletével, miközben végig a provokatív külsején volt a hangsúly.

Az esküvőhöz Stodden szüleinek hivatalos engedélye is kellett, de még így is csak Nevada államban házasodhattak össze a korhatárok és a jogszabályok miatt. A párt, de leginkább Stoddent cirkuszi látványosságként kezelték, egészen bizarr videók jelentek meg róluk, a kapcsolatukba pedig néha még Stodden anyját, Krista Kellert is belekeverték, aki nemcsak hozzásegítette lányát ahhoz, hogy hozzámenjen egy viszonylag ismert hollywoodi színészhez, de utóbbiba kicsit bele is szeretett. Közben pedig továbbra is egy gyerek, Stodden volt a célpont és a nevetség tárgya, méghozzá a szülei beleegyezésével.

Courtney Stodden és Doug Hutchison 2014 augusztusában a VH1 műsorában Fotó: JESSE GRANT/Getty Images via AFP

Stodden sztorija bizonyos szempontból valami egészen hasonlót tud kiváltani az emberből, mint Paris Hilton 2020-ban megjelent dokuja. A celebek alfáját, a világ gyakorlatilag első influenszerét évekig röhögte ki és ribancozta le nemcsak a média, de az olvasók/nézők is, mondván, hogy csak egy élő Barbie, aki körül épp csak nem szálldosnak csillámport szóró unikornisok. Azt viszont senki nem látta, hogy Paris Hilton egyébként depressziós, és poszttraumás stresszben illetve álmatlanságban szenved, amiért tizenéves korában a szülei egy évre bezáratták egy javítótáborba, ahol nemcsak verbálisan és mentálisan, de fizikailag is bántalmazták és begyógyszerezték.

„Kizárólag olyanokat mondott nekem, amiket egy fiatal lány hallani akar”

Stodden 16 éves kamaszlány volt, amikor egy 51 éves férfi megkörnyékezte. Szerencsésebb esetekben ilyenkor a szülő vagy más felnőtt közbelép, ebben az esetben viszont nem megakadályozták a kapcsolatot, hanem segítették azt. Stodden hét évvel az esküvő után, 2018-ben kezdeményezte a válást, amit csak 2020 márciusában sikerült véglegesíteni. Amikor hivatalosan is elvált Hutchisontól, egy az esküvője napján készült fotót posztolt Instagramjára, mellé pedig a Mel magazine szerint a következőt írta:

„Ránézek erre a képre, és azt érzem, teljesen kihasználtak. Még beszélni sem mertem arról, hogy azt éreztem, behálóztak, hogy a közel tíz évig tartó házasságunk alatt verbálisan bántalmaztak, mert csak egy gyerek voltam, ő meg 50, amikor összeházasodtunk. (...) Felnőttek manipuláltak, hagytak cserben és ejtettek csapdába.”

Courtney Stodden tíz évvel az esküvő és egy évvel a válás után adott most interjút a Daily Beastnek, amiből kiderül, hogy a most 60 éves Hutchison egy hónappal a válásuk után már egy újabb 15 éves lánynál próbálkozott. „Kizárólag olyanokat mondott nekem, amiket egy fiatal lány hallani akar valakitől, akinek a szeretetére vágyik, viszont amikor hozzámentem, megváltozott. Tudta, hogy már megkapott. (...) Megkeresett egy 15 éves lány nevelőanyja, aki azt mondta, Doug próbálja behálózni a lányt.”

„Sokan kérdezték, hogy a szüleim hogyan hagyhatták, hogy ez történjen velem. Nem hiszem, hogy tisztában vannak azzal, hogy milyen képességeik vannak az ilyen ragadozóknak, akik a szülőket is behálózzák” – mondta a Daily Beastnek Stodden, aki az interjúnak ezen a pontján hirtelen arról kezdett beszélni, hogy Peter Nygard, a kanadai divatpápa is elhívta őt a Bahamákra, de az anyja azt már nem engedte neki. Nygardot 2020-ban vádolták meg emberkereskedelemmel és fiatalkorú lányok kerítésével, ezzel párhuzamosan több tucat nő indított ellene közös polgári keresetet, szexuális visszaélésekkel vádolva a finn-kanadai multimilliomost, akinek becsült vagyona 700 millió dollár. Stodden hozzátette, hogy ő is Nygard ellen vallott, amit Nygard fia személyesen köszönt meg neki. „Elképesztő, hogy mennyi ragadozó él köztünk. Ismerek párat, de nem igazán tudom, mit lehet ezzel kezdeni.”

„Egy ilyen ma nem történhetne meg”

A fent már említett bizarr videók egyikét a Beast is felemlegette az interjúban: Egy Dr. Drew című délutáni showműsorban a közönség előtt, a színpadon ultrahangozták meg Stodden mellét, miközben ott állt mellette a férje is, mindezt azért, hogy kiderítsék, van-e benne szilikon vagy sem. Stodden 16 éves volt ekkor.

„Már attól is legszívesebben sírnék, hogy szóba hozod. Elég sok trauma ért akkoriban, az életem azon szakaszában, amikor még fejlődik az agy, amikor egy lány nővé válik. Miközben formálódtam, kigúnyoltak, szexualizáltak, bántottak, ezek pedig mind hatással voltak az önbizalmamra és az önbecsülésemre, amikkel a mai napig küzdök. Ha csak visszagondolok a műsorra, rosszul vagyok. Egy ilyen ma nem történhetne meg, ennek ellenére továbbra is vannak gyerekek, akiket nyíltan szexualizálnak. Elég csak Matt Gaetzre gondolni. A társadalomnak fel kéne ismernie, hogy mit és hol rontott el.”

Ezután Stodden magától hozott szóba egy másik videót, aminek forgatásakor 17 éves volt. A Donny Clay Show-ban, a házigazda Jason Alexander a továbbra is fiatalkorú, 17 éves Stodden mellét a mobiljával „szkennelte le” hosszan, közvetlen közelről, majd Stodden szerint Alexander azt mondta neki: „Gyere vissza a műsorba, ha 18 leszel, és elviszlek egy körre itt a kanapé mögött”. „Emlékszem, körbenéztem, és az operatőr meg mindenki más nevetett. Én voltam a vicc. Egy hatalmas, szexuális vicc. Mintha oké lenne így kezelni egy fiatalkorút.”

Állítása szerint többen, még hírességek is zaklatták és szekálták őt, Stodden szerint Chrissy Teigen modell a halálát kívánta, Joy Behar komikus szimplán csak leribancozta, Courtney Love pedig lekurvázta. Ehhez hozzátette, hogy egyedül Perez Hilton kért tőle bocsánatot, illetve jó pár újságíró.

A legtöbb bántalmazást azonban a férjétől, Doug Hutchisontól kapta, aki Stodden szerint sokszor csak azért nem ütötte meg, mert a lesifotósok állandóan a házuk előtt voltak. „Minden nap leitta magát, aztán sarokba szorított, és órákig üvöltött meg köpködött. Mozdulni se bírtam. Nagyon féltem, és nagyon fiatal voltam. Félelmetes volt. Csak akkor jöttem rá, amikor új kapcsolatom lett mással, hogy ez bántalmazás volt.”

Stodden beszélt arról is, hogy a szexvideójára is a férje beszélte rá, ahogy gyakorlatilag minden szereplésre és pénzszerzési lehetőségre: „Rávett, hogy elmenjek showműsorokba, ő irányított minden pénzügyet. Szinte olyan volt, mint Britney Spears gyámsága. Előfordult, hogy »arany tojást tojó tyúkként« hivatkozott rám. (...) Sokakban él az a tévhit, hogy a pénzéért voltam vele, pedig én tartottam el őt.”

Stodden az interjú végén úgy fogalmazott, annak ellenére, hogy már elvált, és megszabadult Hutchisontól, nem érzi, hogy megkönnyebbült volna: „Remélem, idővel sikerül hátrahagyni a traumákat, de egyelőre pesszimista vagyok.”

(Nagy kép: Courtney Stodden és Bethenny Frankel a CBS bethenny című műsorában, a háttérben Stodden és Doug Hutchison esküvői fotói - Fotó: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)