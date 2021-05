Kétsávosra szélesítik a Szuezi-csatornát

Egyiptom elkezdte a kotrási munkálatokat a Szuezi-csatornán, hogy kialakítsanak egy második sávot ott is, ahol márciusban csaknem egy hétig vesztegelt az Ever Given nevű konténerhajó. A globális kereskedelem egyik legfontosabb útvonalán nagyon komoly problémákat okozott, hogy keresztbe fordult a 200 tonnás teherhajó. Néhány másik teherszállítónak meg kellett kerülnie Afrikát, míg mások napokig vártak, hogy áthaladhassanak a Szuezi-csatornán.

Ez a markoló nem tudta kiszabadítani az Ever Givent. Ennél nagyobb gépekkel szélesítik most majd a csatornát. Fotó: Sputnik via AFP

Több szakaszon már két sávon tud haladni a teherhajó-forgalom a Nagy-Keserű-tótól északra. Itt kezdett most dolgozni az egyiptomi állami cég, amely a csatornát kezeli. Az eddig meglévő 10 kilométer hosszú dupla csatornát 82 kilométer hosszúra nyújtanák, a tótól délre fekvő szakaszt pedig úgy mélyítenék és szélesítenék, hogy ott is elférjen két hajó egymás mellett.