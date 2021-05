Szerinted is probléma Magyarországon a korrupció? Van egy tippünk, mit tehetsz ellene!

A Transparency International Magyarország 15 éve küzd a hazai korrupció ellen közérdekű adatperekkel, közbeszerzések monitorozásával, kutatásokkal és az oknyomozó újságírást támogató programokkal. Adód 1%-ával most te is támogathatod a munkájukat!

A végéhez közelít a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlási időszaka, ebben az évben május 20-ig lehet rendelkezni erről az összegről. Közhasznú civil szervezetként a Transparency International Magyarország Alapítvány részére is felajánlható az SZJA 1%-a; az így érkező támogatás nagy segítséget jelent a korrupcióellenes szervezet munkájához. Miután Magyarország 2020-ban az EU Romániával és Bulgáriával holtversenyben legkorruptabb tagállama lett, ezért nem kérdéses, hogy továbbra is szükség van a korrupcióval szembeni jogérvényesítésre, valamint a társadalmi attitűdök formálására is.

Hogy mire használjuk a hozzánk beérkező támogatásokat? Ezt az alábbi videóban foglaltuk össze:

Az elmúlt évben többek között a következő sikereket értük el a támogatásotoknak köszönhetően:

Tíz új közérdekűadat-igénylést nyújtottunk be, ebből hétben pert indítottunk, öt pert pedig elsőfokon már meg is nyertünk. A korábban indított ügyek közül négyet jogerősen is megnyertünk 2020-ban.

Támogattuk az oknyomozó újságírók munkáját oknyomozó újságírói mentorprogramunkon és a Transparency-Soma Díj átadásán keresztül.

Több fontos közbeszerzés, így az M6-os autópályaépítés, valamint a Tisza-Túr víztározó projekt monitorozásában vettünk részt. Megbízást kaptunk egy kiemelkedő jelentőségű beruházás, a Lánchíd felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárások monitorozására is.

Újszerű kutatási eredményeket publikáltunk: alábbi tanulmányunk a hétköznapi és az állami korrupció érzékelése közti különbségekre kínál magyarázatot, míg egy friss reprezentatív kutatásban a magyarok hálapénzzel kapcsolatos attitűdjeit mértük fel. Megjelent az Európai Ügyészségből való kimaradás következményeit értékelő tanulmányunk, amely az eddigi legátfogóbb magyar nyelvű írás a témában.

Több önkormányzati, állami és piaci vállalat számára is tartottunk antikorrupciós képzéseket.

Ebben az évben is bemutattuk a Korrupció Érzékelési Indexet, valamint hozzá kapcsolódó jelentésünket, amely évek óta fontos hivatkozási pont a korrupció felszámolásával kapcsolatos közbeszédben. Legfontosabb megállapításaink több nyelven, a nemzetközi sajtóban is megjelentek.

Fontosnak tartod, hogy a továbbiakban is küzdhessünk a Magyarországi korrupció visszaszorításáért? Akkor kérjük, ajánld fel személyi jövedelemadód 1%-át a Transparency International Magyarország Alapítványnak (adószám: 18192744-2-41) az online adóbevallási felületen. A további támogatási lehetőségekről itt találsz információt.