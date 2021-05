Megér neked 6 forintot a karbonsemlegesség?

Egy tele tank klímabarát üzemanyag – kéred?

Az üzleti életben az egyik legkeményebb dolog a változások kezelése, az a képesség, hogy egy cég képes legyen alkalmazkodni az új irányokhoz. A közgazdaságtan története bővelkedik olyan sztorikban, amikor egykor nagy névnek számító vállalatok nem tudtak lépést tartani a világgal. Léteznek jó példák is, amikor egy cég hallgatott az idők szavára – emlékezzünk csak arra, hogy az egykor Finnországon kívül jobbára ismeretlen papír- és gumiipari vállalatként induló Nokia mekkorát gurított a kilencvenes években a mobiltelefonokkal.

A helyzet most az, hogy a gyors változások nem mindig csupán lehetőségeket rejtenek magukban, a világ egy fokkal morózusabb hely lett azóta, hogy csupán a nagy üzletet kellett kitalálni. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez az évszázad sokkal nehezebb feladatokat ad az emberiségnek, mint azt a korai sci-fi szerzők gondolták. A repülő autók közlekedési szabályai és a Marson eltöltött nyaralás oxigénellátása helyett úgy tűnik, hogy a klímaváltozás lesz a legkeményebb lecke, amely megoldásra vár.

Kényelmes és kézenfekvő lenne ilyenkor elővenni az energetikai cégeket, de leegyszerűsítés is. A klímaváltozás valaha megfelelőnek tartott és fenemód elterjedt gyakorlatok összességének eredménye: mindenki, aki ezt olvassa, ült már autóban, repülőn, áramot használ és általában mindent (is) fogyaszt nap mint nap. A nagy energiacégek szőnyeg szélére állítása helyett be kell látnunk, hogy ha együtt okoztuk a gondot, együtt is tudjuk megoldani. Az viszont teljesen rendben van, ha a buli utáni takarításban kiemelten számítunk rájuk is.

A Shell 2050-re nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy zéró karbonkibocsátású vállalattá váljon, és nagyon úgy tűnik, hogy komolyan is gondolják a dolgot. Mindez azt jelenti, hogy a világ egyik legnagyobb energetikai cége kevesebb mint harminc éven belül eljut odáig, hogy ahány széndioxid-molekulát kibocsát a tevékenysége, annyit meg is köt. Mindezt egy csomó ellentételező, a karbonkibocsátást ellensúlyozó tevékenységgel érné el. Erdősítési, természetvédelmi, illetve -helyreállítási projektekben vesz részt, időt, figyelmet, (zöld) energiát és nem utolsósorban pénzt áldoz erre.

Teszi ezt azért, mert pontosan tudja, hogy nincs más út. Míg a keményebb fejű polgárok budai kiskocsmáktól az amerikai politikai gyűlésekig tagadják a klímaváltozást, a Shell felismerte, hogy kulcsszerepe van annak megállításában, enyhítésében. Nem olyan ördöngösség ez, ott is emberek dolgoznak, nekik is válaszolniuk kell a gyerekek kérdéseire oviba menet. Ezen a bolygón élnek és elég jól felismerik azt, ha változni kell.

Ezt követelik meg tőlük a fogyasztóik is. Tankolsz, mert az autóba üzemanyag kell, de azért nem mindegy, hogy a töltőállomást milyen energiával működtetik – a Shell ezért karbonsemleges árammal üzemelteti töltőállomásainak többségét Magyarországon. A tudatosabbak és tehetősebbek hibrid vagy teljesen elektromos autókba ülnek, és ha tölteni kell, akkor is a töltőállomás jön szóba – a Shell nem konkurenciát, hanem lehetőséget lát az elektromos autózásban és egyre több töltőállomásán épít ki elektromos töltőket is. Mindemellett igyekszik elkerülni minden felesleges széndioxid-kibocsátást, növeli az energiahatékonyságát minden téren és alacsony kibocsátású üzemanyagokat értékesít.

És amíg ezeket, vagyis benzint és gázolajat tankolunk, addig sem ártana valamit tenni az autózás karbonkibocsátásának ellensúlyozására. Ezért indult el a Shell Karbonsemlegesítési Szolgáltatása május 4-én, amelynek keretében literenként 6 forintnyi összeget opcionálisan a tankolás ellensúlyozására fordíthatunk. Ebből a pénzből a Shell a Természetalapú Megoldások elnevezésű rendszere keretében olyan, a klímaváltozást fékező projekteket finanszíroz, mint például erdősítés, mocsaras, füves, általában véve zöld területek védelme és kialakítása. Ezek a területek alkalmasak arra, hogy a légköri széndioxidot elnyeljék. Mindez azt jelenti, hogy egy negyven literes tankolás – a legtöbb személyautónál ez egy teli tank benzint jelent – mellé opcionálisan vásárolt 240 forintnyi Karbonsemlegesítési Szolgáltatás ellensúlyozta a teljes tankolás széndioxid-kibocsátását.

A Shell ClubSmart hűségprogramjában résztvevők számára az ajánlat az első öt hét alatt ingyenesen érhető el, a Shell június 6-ig átvállalja a részüket. A céges tankolók a Shell töltőállomásain vásárolt üzemanyag használatából származó kibocsátásaikat literenkénti 4,5 forint+ÁFA áron semlegesíthetik.

Fontos, hogy a döntés a fogyasztóé: a Karbonsemlegesítési Szolgáltatás nem egy kötelező sarc, nem zöldadó. Mindenki maga dönti el, hogy megér-e neki 6 forintot, hogy a tankolása klímabarát, felelős és így menő legyen.