Szenátori székért indul a választásokon Mark McCloskey, a tüntetőket fegyverrel fenyegető házaspár férfi tagja

“A dühös csőcselék felvonult, hogy lerombolja a házamat és megölje a családomat, de én szembeszálltam velük, hogy megvédjem őket. Én már bizonyítottam a csőcselék elleni harcban.”

Ezekkel a szavakkal jelentette be Mark McCloskey amerikai, St Louis-i ügyvéd, hogy elindul a szenátusi választásokon, republikánus színekben.

Ha névről nem is ugrik be egyből, kiről van szó, képről biztosan: McCloskey és felesége az utóbbi évek egyik leghíresebb fotójának a szereplői:



Ők voltak azok, akik 2020. júniusában teljes fegyverzetben fogadták a St. Louis-i házuk előtt elvonuló tüntetőket.

A Missouri állambeli városban kirobbant kisebb, néhány száz fős demonstráció résztvevői a város egyik legelegánsabb negyedének villái között a polgármester, Lyda Krewson háza felé igyekeztek, egy magánterületnek számító, lezárt utcán keresztül, amikor az egyik műreneszánsz palazzo tulajdonosai, a McCloskey házaspár - a nő mezítláb - a bejárati ajtajuk előtt félautomata fegyverrel és pisztollyal fogadták őket.

A legújabb kori populista politika abszurditása volt már az is, hogy ez a tettük - ami miatt később rövid időre őrizetbe is vették őket - korábban már elég volt ahhoz, hogy a férj felszólaljon a republikánusok országos gyűlésén, most pedig akár a szenátori székhez is elegendő lehet.

Az már az első politikusi megnyilatkozásából is világos, hogy McCloskey tökéletesen érti a kortárs politika lényegét, miszerint a valóság nem az, ami ténylegesen történt, hanem amit hangosabban állítanak. Az ugyanis rengeteg kamerável és telefonnal dokumentált tény, hogy a kutya sem akarta megtámadni a szenátorjelölt házát és kiirtani a családját. Számtalan felvételen ellenőrizhető, hogy a dühös, de békésen viselkedő tüntetők a polgármester háza felé tartva egyszerűen elvonultak a háza előtt.