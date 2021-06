A japán mester, aki meztelenül, kéz nélkül, vakon, fapofával győzi le a fizikát

Már a 444 egyik podcastjában is emlegettük Khaby Lame Instagram- és Tiktok-művészt, aki Buster Keatont idéző faarccal mutatja be, mennyire túlgondoljuk az életünket.

A 21 éves srác nemrég még egy gyárban dolgozott Olaszországban, most pedig már több mint tízmillió követője van, és a New York Times írt róla portrét.

Tőle körülbelül tízezer kilométerre él és alkot egy másik öntörvényű zseni, a japán Mr. Uekusa, aki teljesen más műfajban utazik, kivéve egyvalamit: a rendíthetetlen fapofát.

Kadzuhisza Uekusza a legtöbb instagramozónak, youtube-ozónak, tiktokozónak olyasmi lehet, mint Haszbulla, a dagesztáni bunyós kisember: szinte mindenki látta már, de annyira abszurd, hogy meg sem próbált utánajárni, ki az.

Mr. Uekusa hivatalosan valamiféle pucér humorista, aki egy nyomasztó lakásban, a legvégsőkig elszánt tekintettel, kupakokkal, poharakkal, drónokkal és pumpákkal feszegeti a teste és a fizika határait az emberiség dicsőségére. A japán Wikipedia-oldala szerint a hazájában Wes-P-ként ismert férfi 33 éves, 163 cm, 70 kg és a vércsoportja A.

Látszik, hogy tisztában van a tehetségével, és nem csak ezredik próbálkozásra tudja megvalósítani a komoly koncentrációt igénylő mutatványait. Ez többek között abból is egyértelmű, hogy 2018-ban azzal lett némileg ismert, hogy a Britain's Got Talent 12. évadának elődöntőjéig jutott.

A meghallgatásán fordítóra volt szüksége, hogy beszélgetni tudjon a zsűrivel, de még tolmáccsal sem tudott érthető válaszokat adni. Annyit azért el tudott magyarázni, hogy amit csinál, az „nagyon boldoggá teszi az embereket”. Végül a zsűriből valaki azt mondta, „az a férfi meggárgyult”, és ha megnyerte volna a műsort, az a show végét jelentette volna.

2016-ban a műsor grúziai verziójában is az elődöntőig, 2018-ban a francia változatban pedig a döntőig jutott, az America's Got Talentben viszont már a selejtezőn elbukott, és később az Asia's Got Talent-ben és a Romania's Got Talent-ben sem járt sikerrel.

Ráadásul hiába rendezi Japán az olimpiát, nincs olyan sportág, ami elismerné ezt a fajta tehetséget. Pedig az eredményei magukért beszélnek, össze is gyűjtöttem a japán mester legjobb performanszait. (Youtube, Instagram, Tiktok)

11. Homlokon tartott borospohár alól kirántott harisnya légfúvó előtt térdelve

10. Mellbimbóról meghajtóba ejtett cd

9. Befőttesgumikkal felrobbantott dinnyével kirántott terítő egy pohár bor alól (anyák napjára)

8. Öt üveg, felfordítva kupakokra helyezett sör kibontása lábak között tartott karddal (vakon)

7. Egy üveg, felfordítva két kupakra ráhelyezett sör kibontása, de most mellekre cuppantott vécépumpára erősített pálcikákkal (szintén vakon)

6. Fejen állva, két üveg víz közül pinponglabdával kiköpött kártya

5. Hasról feldobott, kéz nélkül, szájban tartott kupakba visszazárt alkoholos filctoll

4. Hengerre rakott deszkán egyensúlyozva kirántott terítő egy pohár bor alól (meztelenül)

3. Drónnal ölben tartott tea alól kirántott terítő (meztelenül)

2. Két, arcra cuppantott üres üdítősdobozra tett papírra rakott pohár alól drónnal kirántott terítő

1. Fekve, vakon, félliteres kólásüvegbe köpött mentos (meztelenül)

Természetesen Mr. Uekusa sem legyőzhetetlen, van, hogy valami neki sem sikerül, mint amikor két, 54 emeletes Jenga-toronyról és az azokra helyezett egy-egy borospohár alól próbált meg kirántani egy-egy mellbimbóira csíptetett terítőt:

Sőt, előfordul, hogy egyáltalán nem cifrázza túl a mutatványt:

De azért végül álljon itt egy nindzsatrükk, hogy érzékeltessük, mekkora bajnok. Talán nem is kell elmagyarázni, mi történik: