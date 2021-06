Orosz mintára indít homofób kampányt a kormány, az iskolákból kitilthatják a nem megfelelő szervezeteket

„Nagyon gonosz az a politika, amely a közbeszéd uralása miatt képes feláldozni gyerekek életét” - mondta a kormánypárti törvényjavaslatról az Amnesty International Magyarország igazgatója. „A kormány ezt úgy keretezi, mint pedofilellenes törvény, de ahhoz ugye semmi köze nincsen. Kísértetiesen hasonlít ez a retorika arra, amikor a menekültekre azt mondták, hogy terrorista” - folytatta kérdésünkre Vig Dávid. A Budapest Pride és más jogvédő szervezetek szerint

„a szólásszabadságot és a gyermekjogokat is súlyosan korlátozná a Fidesz egy új, az orosz propagandatörvényre hasonlító javaslattal, amivel betiltaná az iskolai LMBTQI témájú oktatási programokat és társadalmi célú reklámokat.”

Ennyiből is látható, milyen indulatokat kavar ez az új javaslat, amiből könnyen lehet az előttünk álló hónapok egyik fő kampánytémája. De hogyan jutottunk idáig?

Pedofil ---> homoszexuális

Amikor a Kaleta-ügy kikényszerítette, hogy a kormány lépjen fel szigorúbban a gyerekek elleni szexuális visszaélések ellen, majdnem egy évig szöszöltek a törvényjavaslattal, és biztosították, hogy azt kampánycélokra is fel tudják használni. Az ellenzék azonban ezúttal nem harapott rá a csalira, és még a Fidesznél is szigorúbb pedofilellenes szankciókat, illetve hatékonyabb áldozatvédelmet követelt. Utóbbi lépés szükségessége a civil szervezetek és a független média közleményeiben merült fel, de a kormánypártok kivételes módon meg is ígérték, hogy törvényt hoznak róla szeptemberben. Úgy tűnt, hogy a megoldás felé halad a kérdés.

Aztán benyújtottak egy rakás módosítót az elvileg hónapok óta csiszolgatott törvényükhöz, és ezt a törvényalkotási bizottság kormánypárti többsége csütörtökön meg is szavazta. Az előterjesztésről jövő héten dönt a parlament.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője előterjesztőként szólal fel a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelmét szolgáló törvénymódosító javaslatról szóló vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. június 1-jén Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A „pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” szóló törvénybe eleve belerakták, hogy az anya nő, az apa férfi, de ezt az elég nyilvánvalóan üres provokációt az ellenzék nagyrészt elengedte a füle mellett.

A módosítók viszont már egész másról szólnak, és ezeknek abszolút lesz gyakorlati következményük.

A javaslat olvasható a parlament honlapján, de inkább átadom a szót az MTI tudósítójának, mert ezt a szöveget is érdemes lenne kifüggeszteni valahová, Magyarország 2021 címmel, de addig is alaposan tanulmányozni:

„A változtatás kimondja, hogy az iskolai szexuális felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére.

A módosítás célja még, hogy gyermekeknek szexuális felvilágosító foglalkozásokat az intézmény pedagógusain kívül csak olyan személyek, szervezetek tarthassanak, amelyek szerepelnek egy hivatalos, folyamatosan frissülő nyilvántartásban. Ennek részletszabályait az emberi erőforrások minisztere dolgozza ki rendeletben.

A javaslat a szabályok megsértésére szabálysértési felelősséget ró mind az intézményvezetőre, mind a foglalkozást tartóra.

A módosítás indoklása szerint a megkérdőjelezhető szakmai hitelességű és több esetben speciális szexuális irányultság képviseletére létrehozott szervezetek által tartott foglalkozásokat szabályoznák. »Egyes szervezetek képviselői ezeken a foglalkozásokon a hátrányos megkülönböztetés elleni felvilágosító tevékenység keretében érzékenyítő programnak nevezett tevékenységgel kívánják befolyásolni a gyermekek szexuális fejlődését, amivel súlyos károkat okozhatnak a gyermekek fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődésében« - olvasható az indoklásban.

Egy másik módostás kimondja, hogy az állam gyermekvédelmi rendszerben is védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát.

Azt is rögzíti, hogy tizennyolc év alatti fiatal számára tilos elérhetővé tenni pornográf tartalmakat, a szexualitás öncélú bemutatását valamint olyat, ami a születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérést, annak megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsíti. Ugyanez a szabály vonatkozik a reklámokra is.

A jövőben a tévék is csak tizennyolc év felettieknek ajánlhatják az ilyen tartamú filmeket, műsorokat, a Médiatanács pedig köteles lesz kérni azon tagállam intézkedését, amelynek joghatósága alá tartozik a szabályt megsértő médiaszolgáltató.

Arató Gergely (DK) szerint ostoba és homofób szabályokat szavazott meg a kormánytöbbség; középkori cenzúrához hasonlította a módosításokat. Demeter Márta, a testület LMP-s alelnöke azt kifogásolta, hogy az előerjesztés továbbra sem tekinti sértettnek azokat a gyermekeket, akik gyermekpornográf felvételeken szerepelnek.

Az előterjesztőket képviselő Selmeczi Gabriella (Fidesz) elmondta: a gyermekpornográf felvételekkel kapcsolatos bűnelkövetőket akkor is el kell ítélni, ha nem lelhető fel a felvételen szereplő gyermek, például azért, mert a világ túloldalán él. Visszautasította a homofóbiával kapcsolatos megjegyzést, és leszögezte: az igazi liberalizmus az, ha a gyermekeket 18 éves korukig békén hagyják a szexuális irányultságukat érintő kérdésekkel.”



Orosz módszer

Az előterjesztést az Amnesty mellett a melegek jogvédelmével is foglalkozó szervezetek közös nyilatkozatban bírálták. A Budapest Pride, a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Prizma Transznemű Közösség többek között azt írja:

„Most az orosz mintán alapuló, Európában példa nélküli propagandatörvényt vezetne be a Fidesz: a melegség vagy a transzneműség megjelenítését tiltanák meg az iskolákban és társadalmi célú reklámokban 18 éven aluliaknak. Pedig a melegség, biszexualitás vagy transzneműség nem az illető 18. születésnapján lapul ajándékpapírban: a szexuális irányultság és nemi identitás minden személy természetes tulajdonsága. Ez a lépés veszélyezteti az LMBTQI fiatalok lelki egészségét, és megakadályozza, hogy kellő időben, prevenciós céllal jussanak információhoz és affirmatív támogatáshoz. Nekik is joguk van megkapni a személyiségük teljes kibontakoztatásához szükséges oktatást, nevelést: beleértve a szexuális edukációt és családi életre nevelést is. Ahogyan az EJEB is hangsúlyozta: az ilyen jogszabályok csak erősítik az előítéleteket és a homofóbiát, ami pedig összeegyeztethetetlen a demokratikus társadalmak értékeivel. Az iskolai zaklatásnak is jobban ki lesznek téve, pedig a Sokszínűség Oktatási Munkacsoport 2020-as felmérése szerint a válaszadó tanárok több mint fele tapasztalt a diákjai között LMBTQI emberekkel kapcsolatos előítéletes megnyilvánulásokat. Ezek a sztereotípiák épp olyan érzékenyítő, informatív képzésekkel enyhíthetők, amelyeket a kormány betiltana.”

Orosz rohamrendőrök egy LMBT-aktivistát fognak el 2013-ban Fotó: ANDREY SMIRNOV/AFP

A kiközösítés, a bullying nincs a gyerek valós nemi identitásához kötve, egyszerűen mondva: olyan gyerekeket is buzizni és verni fognak a felfokozott közhangulatban, akik amúgy nem melegek.

„Május közepén Budapesten egy 13 éves fiú azért oltotta ki saját életét, mert környezete kiközösítette melegsége miatt. Az új törvényjavaslat tovább mérgezné a közvéleményt”

- írják a jogvédők, akik emlékeztetnek: az LMBTQI fiatalok túlnyomó részben azért követnek el öngyilkosságot, mert kilátástalannak gondolják a helyzetüket: a családon belül, oktatásban, kortársi vagy vallási közösségükben tapasztalt kirekesztést és zaklatást elviselhetetlennek tartják.

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2017-ben már kimondta, hogy jogsértő az orosz propagandatörvény: megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének a véleménynyilvánítás szabadságáról, illetve a megkülönböztetés tilalmáról szóló cikkelyét. Kínában kényszermunkatáborba vetik az LMBTQI közösség tagjait, de ami azt illeti, az ujgurokat, a keresztényeket, és mindenki mást is, aki nem tetszik az állampártnak - olvasható a közös közleményben.

„A magyar állam most arra készül, hogy fokozza az LMBTQI fiatalok szenvedését, hasonlóan azokhoz az autokratikus berendezkedésű államokkal, amelyekkel a kormány egyre barátibb viszonyt ápol.”

A 444 kérdésére az amnestys Vig Dávid azt mondta, hogy bár szerinte a javaslat nincs rendben se a magyar, se az uniós jog alapján, de ez csak évek múlva derül ki, a törvény addig nagyon sok kárt tud okozni.