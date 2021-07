Kínában bemutatták a világ leggyorsabb vonatát

Kínában bemutatták világ leggyorsabb vonatát, ami elektromágneses technológiával képes a föld felett lebegve közlekedni.

Fotó: WANG KAI/Xinhua via AFP

Az állami kézben lévő China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) által fejlesztett vonat akár 600 km/h-val is tud menni, ami a világ leggyorsabb vonatává teszi a modellt. Csingtao városában mutatták be a vonatot, amely úgynevezett maglev, azaz magnetic levitation technológiával működik, ez mágneses lebegést jelent. A lebegést az elektromágneses erő idézi elő, melynek segítségével a vonat képes siklani a sín felett. Liang Csienjing, a fejlesztés igazgatója a kínai állami médiának elmondta, hogy a vonat a gyorsaságán kívül még alacsony hangszennyezésével is kitűnik, és kevesebb karbantartást igényel mint a többi gyorsvonat.

Fotó: LI ZIHENG/Xinhua via AFP

Kínában prioritás a nagy sebességű vonathálózat állandó fejlesztése. Évente lehet olvasni újabb és újabb fejlesztésekről, melyek előreviszik ezt az iparágat. 2019 óta várja a nagyközönség ezt a szupergyors repülő vonatot, amelynek célja, hogy betöltse a 350 km/h-ás sebességgel közlekedő nagy sebességű vonatok és a repülők közötti, sebességbeli űrt. Viszont egy dolog még kell az új vonat elterjedéséhez: Kínában egyelőre nem épült ki hosszabb maglev sínrendszer. Jelenleg egy ilyen működő vonal van, ami összeköti a sanghaji repülőteret a várossal. (CNN)

(A posztot Cmarits Milán írta.)