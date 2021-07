Tíz évvel ezelőtt még egy ultraortodox zsidó közösségben élt, most a világ legnagyobb modellügynökségét vezeti

Julia Haart az elmúlt közel tíz évben saját cipőmárkát hozott létre, dolgozott a La Perla kreatív igazgatójaként, jelenleg pedig az Elite World Group ügynökség vezérigazgatója és résztulajdonosa. Ezek így önmagukban is elég erősek, de Haart sztorija leginkább azért érdekes, mert tíz évvel ezelőtt még egy New York-i ultraortodox zsidó közösségben nevelte férjével közös négy gyerekét, parókával a fején.

A My Unorthodox Life címében és alapsztorijában is emlékeztet valamennyire a szintén Netflixen futott Unorthodox című minisorozatra, csak míg az egy erősen drámai történet volt, addig ez egy klasszik szórakoztató tartalom, a valóságshow-k jól bejáratott elemeivel. A kilenc részes első évadot július közepén mutatták be, mintha számoltak volna azzal, hogy valamivel mindenképpen be kell tölteni a Kardashianok után keletkezett űrt. A Haart családjáról szóló reality viszonylag sok helyen rezonál a legcelebebb celebcsalád júniusban véget ért műsorára, csak itt Kim, Kylie, Kendall meg Kourtney helyett Batshevának, Shlomónak, Miriamnak és Aronnak hívják a gyerekeket, közülük pedig hárman anyjukkal ellentétben továbbra is ragaszkodnak a valláshoz. Egyikőjük annyira, hogy továbbra Monsey-ban, a haszidi zsidók egyik legnagyobb központjában él apjával.

A Kardashianokkal ellentétben itt azonban nem a gyerekek, hanem az anya az igazi főszereplő, Julia Haart, aki a parókát és a mindent takaró ruhákat illetve exférje vezetéknevét eldobva most dekoltált felsőkben és rövidnadrágokban, új nevével mutat meg magából minél többet, és minden alkalommal el is mondja, mennyire fontos, hogy mindezt megteheti, hogy megvan minden szabadsága ahhoz, hogy úgy öltözzön fel, ahogyan csak szeretne. Amikor pedig nem erről, akkor a vibrátorokról beszél. Szinte nincs olyan epizód az első évadban, amikor nem kerül elő egy szexuális segédeszköz, amit vagy az egyik lányának, vagy épp egy olyan nőnek ajánlgat, aki hozzá hasonlóan épp próbál szabadulni az ortodox zsidó közösségből. Haart teljesen őszinte segítő szándékkal teszi mindezt, miközben el is mondja, mennyire fontos, hogy egy nő ezek használatával megismerheti a testét, és ha csak fél fokkal komolyabban venné magát a sorozat, ezek a részletek végül nem arra futnának ki, hogy Haart megmozdulásai miatt folyamatosan húzzák a szájukat a gyerekei.

Julia Haart és exférje, Yosef Hendler, még a zsidó közösségben Fotó: Netflix

Batsheva, a legidősebb lány 19 évesen, gyakorlatilag napokkal azelőtt ment férjhez a közösségen belül, amikor Haart úgy döntött, összepakol és lelép. Bár parókát már ő sem hord, ellenben visel rövidebb szoknyákat, továbbra is javarészt a gyerekkorában kapott tanítások szerint él, de annyira azért elengedte magát, hogy TikTokon influenszerkedjen a divatról az egymillió követőjének. Ő és férje, Binyamin 19 éves koruk óta házasok, azóta sem sikerült megegyezniük abban, hogy mikor vállaljanak gyereket, a legnagyobb problémájuk most inkább az, hogy Batsheva próbálja férjét kibékíteni a gondolattal, hogy szoknya helyett néha nadrágot is felvenne.

Shlomo tinédzser volt, amikor anyja elhozta őt a közösségből, most jogi egyetemre készül, ő azonban látványosan nem szeret szerepelni, ellentétben húgával, Miriammal, aki anyjához hasonlóan már Monseyban is lázadt a szabályok ellen. Ő nemrég coming outolt biszexuálisként, a sorozatban gyakorlatilag minden második részben újabb barátnője vagy pasija van, és előszeretettel fogadja meg anyja tanácsait.

A tizennégy éves Aron, Haart legkisebb fia viszont továbbra is fekete kalapot visel, egy ultraortodox nyári tábor után pedig úgy tér vissza, hogy többet nem hajlandó tévét nézni vagy lányokkal szóba állni, attól pedig kifejezetten rosszul van, hogy anyja egy bár vallásos, de koedukált iskolába küldené. Emiatt a sorozatban a vibrátorokól, szexről vagy divatról szóló elmélkedések közé becsúszik néha pár aggódó gondolat is a fundamentalizmusról. Bár Haart sokszor hangsúlyozza, hogy neki csak a vallási fanatizmussal van baja, és az nem zavarja, hogy gyerekei többsége továbbra is vallásos életet él, valójában látszik, hogy örülne, ha hozzá és kisebbik lányához hasonlóan a többi gyereke is elutasítaná a zsidó vallást.

Haart története nyilván egyedi, ahogy a személyisége is, nem véletlen, hogy felépítették köré ezt a realityt, de akaratlanul is előjön az emberből pár rosszindulatú kérdés, hogy miért pont akkor készült el a sorozat, amikor Haart épp a memoárja kiadására készül, vagy amikor nagyobbik lánya próbálna az eddiginél is jobban befutni influenszerként.

A My Unorthodox Life-nak összességében ugyanaz a hibája, ami egyben jó is benne: a csomagolás. Jó, hogy szórakoztatóan kezel egy olyan szituációt, amit hajlamos mindenki drámaian feldolgozni, de ezzel el is kerül a hangsúly a lényegről, és csak arra tudunk figyelni, hogy ki milyen dizájner szettet húzott magára, vagy milyen szép az a kastély, amit a párizsi divathét idejére bérelt ki magának a család. Mint minden realityben, a legtöbb konfliktus itt is megrendezettnek, a beszélgetések pedig begyakoroltnak tűnnek. Sokkal érdekesebb lenne látni, hogyan jutott el odáig Haart és exférje, a továbbra is Monseyban élő, ortodox Yosef Hendler, hogy a mai napig közösen, látványos egyetértésben, konfliktusok nélkül neveljék gyerekeiket. Igaz, akkor lekerülne a hangsúly Haart személyes brandjéről és arról, hogy milyen csodálatos hely az Elite modellügynökség.

(Nagy kép: Julia Haart/Instagram)