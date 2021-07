Fantasztikus 4. hely Vas Kata Blankától mountain bike-ban

Vas egy 2021 januári versenyben. Fotó: DAVID STOCKMAN/AFP

Minden várakozást felülmúlva a negyedik helyen zárta a mountain bike-osok női terepversenyét a mindössze 19 éves Vas Kata Blanka.

Az esőtől csúszós, saras pályán a nőknek ma sokkal nehezebb dolga volt, mint tegnap a férfiaknak. Ennek köszönhetően szinte mindenki esett legalább egyszer. Vas mindjárt a verseny legelején, a harmadik helyen tekerve bukott, majd többször is le kellett szállnia tolni a bringát, ami neki nem kedvez.

Vas sokáig a 8-9. helyen állt, de az utolsó két körben iszonyatosan beleerősítve fel tudott jönni a negyedik helyre. Csak a három érmet megszerző három svájci végzett előtte, az előzetesen esélyesnek gondolt franciákat simán verte.

Fontos megemlíteni, hogy a sokszoros felnőtt magyar bajnok Vasnak ez nem is a fő száma, ő egyre inkább országúti kerékpározásban versenyez, és valószínűleg ebben is képzeli el a jövőjét. A mountain bike a közmegegyezés szerint nem összeegyeztethető a magas szintű országúti versenyzéssel, de ezek után Vastól már semmi nem lenne meglepetés. Mindenesetre amit a bennfentesek már eddig is tudtak, hogy a 19 éves versenyző a kerékpársport valaha volt legnagyobb magyar tehetsége, most a szélesebb közönség számára is nyilvánvalóvá vált. Vasban benne van még legalább 3 olimpia, és még számtalan egyéb siker lehetősége.

2021 nagy éve a magyar bringásoknak: Valter Attila rózsaszín trikóban több napig vezette a Giro d'Italiát.