Ahogy feloldották a korlátozásokat, újra tömegesen kezdték gyilkolni az orrszarvúkat Dél-Afrikában

Az idei év első hat hónapjában már legalább 249 orrszarvút öltek meg Dél-Afrikában a környezetvédelmi minisztérium szombati közleménye szerint. Vagyis 2020-hoz képest máris 80-nal több orrszarvút lőttek le. Ennek oka az lehet, hogy a járványügyi korlátozások lazításával újra könnyebben eljutnak az országba az orvvadászok. A legtöbb illegális kilövés a Kruger Nemzeti Parkban történt, csak itt 132 állatot öltek meg.

Fotó: WIKUS DE WET/AFP

A mára megmarad orrszarvúak 80 százaléka a Dél-afrikai Köztársaságban él, ugyanakkor Ázsiában továbbra is tradicionális orvosságként tartják számon a szarvukat. Leggyakrabban porrá őrölve adják el a kreatintartalma miatt, pedig ennyi erővel emberi körmöket is fogyaszthatnának, mert az is tartalmazza. (France24)