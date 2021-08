Britney Spears apja hajlandó lemondani a gondnokságról

Egy hete még harmadszor is pszichiátriára küldte volna, most úgy tűnik, lemondana a lánya feletti gondnokságról Jamie Spears. A bíróságnak benyújtott iratok szerint nincs meggyőződve arról, hogy a váltás Britney Spears érdekét szolgálja, ugyanakkor a folyamatos, nyilvánosság előtt zajló vitát sem tartja jónak. Ezért készen áll az együttműködésre, idézi a TMZ. Azt írja, bármi is legyen a hivatalos státusza, mindig feltétel nélkül szeretni fogja Britney-t.

Az ügyvédje által írt szövegben Jamie Spears egyúttal tovább támadja volt feleségét, Lynne Spearst, aki állítása szerint nem vett részt a lánya életében az elmúlt 13 évben. Magára viszont Britney megmentőjeként hivatkozik, amiért segített neki a legnagyobb válsága idején, és tagadja, hogy bármire is kényszerítette volna.

Tüntetés Britney szabadságáért Fotó: EMMA MCINTYRE/Getty Images via AFP

Britney Spears ügyvédje azt mondta, örülnek, bár nem lepte meg őket a döntés, Jamie Spears vádaskodásait pedig továbbra is elítélik. Az ügyvéd szerint Spears elherdálta lánya vagyonát, aki felett totális kontrollt gyakorol, ráadásul erőszakoskodott Britney két fiával, amiért a bíróság korábban távoltartást rendelt el.

A New York Times februárban mutatta be dokumentumfilmjét Britney Spears küzdelméről a gondnokság ellen.