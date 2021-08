Földrengés után trópusi vihar is sújtja Haitit

Haitin még mindig kutatnak a szombati, 7,2-es erősségű földrengés túlélői után, a mentést viszont sürgeti, hogy a karibi ország földrengés sújtotta részét hamarosan eléri majd egy trópusi vihar.

A BBC cikke szerint a Grace nevű vihar miatt már heves esőzések voltak az ország keleti felén, a nyugati részeken pedig, ahol a földrengés a legnagyobb károkat okozta, várhatóan 25 cm csapadék szakad majd le hamarosan.

A vihar nemcsak ellehetetlenítheti a mentést, de földcsuszamlásokhoz is vezethet, így még több épületet tehet lakhatatlanná és még több ember életét fenyegeti. A csapadék miatt pedig teljesen járhatatlanná válhatnak a földrengésben megrongálódott utak, így a túlélőknek még nehezebb lesz majd tiszta ivóvizet, élelmet és egyéb segélycsomagokat eljuttatni.

A Grace trópusi vihar radarképe Fotó: HANDOUT/AFP

A szombati földrengés miatt az eddigi adatok szerint 1419 ember vesztette életét, 6900 ember sérült meg, és 30 ezer család vesztette el az otthonát. A karibi országban már a földrengés előtt is válságos állapotok uralkodtak, miután júliusban külföldi zsoldosok az elnöki rezidencián lemészárolták Jovenel Moïse elnököt, ezzel teljes politikai káoszba lökve Haitit.

A hatóságok most azt kérik, hogy akinek épen maradt a háza, az fogadja be az otthonaikat elhagyni kényszerülő szomszédaikat. Az országban Mexikóból, Kubából és az Egyesült Államokból érkező mentő- és orvosi csapatok is dolgoznak.