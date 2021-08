Japánban 1,63 millió adag Modernát hívtak vissza szennyeződés miatt

Miután több oltóközpont is „idegen anyagot” jelentett a védőoltásokat tartalmazó egyes fiolákban. A Moderna vakcináját Japánban forgalmazó Takeda Pharmaceutical gyógyszeripari cég bejelentette, hogy elővigyázatosságból kivonják a forgalomból az 1,63 millió dózisból álló gyártási tételt.

A tokiói egészségügyi tárca közlése szerint a 3004667, 3004734 és 3004956 gyártási számú védőoltásokat Spanyolországban állították elő és Japánban 863 oltóközpont között osztották szét. Az oltóközpontokat felszólították, hogy ne használják fel az érintett védőoltásokat.

Fotó: OLUKAYODE JAIYEOLA/NurPhoto via AFP

A Moderna közölte, hogy értesült a történtekről, de eddig nem találtak problémát a vakcinák biztonságosságát, illetve hatásosságát illetően, a szennyeződés pedig gyártási hiba következménye lehet az egyik spanyolországi üzemben. Az egyelőre nem derült ki, hogy más országoknak szánt szállítmányok is érintettek-e.

Az elmúlt hetekben jelentősen romlott a járványügyi helyzet Japánban, főleg a koronavírus jóval fertőzőbb, delta variánsának terjedése miatt. A járvány kezdete óta a fertőzöttek száma meghaladja az 1,36 milliót, közülük 15 768-an haltak meg.

A 126 millió lakosú Japánban a Moderna vakcinájából május óta eddig több mint tízmillió adagot használtak fel. Szuga Josihide miniszterelnök pedig szerdán jelentette be, hogy szeptember végére a lakosság 60 százalékát be tudják oltani, egyben azt is elmondta, van annyi oltás, hogy harmadik, emlékeztető oltást is adhassanak. (MTI)