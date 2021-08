Somogyban a Jobbik veszi a legkomolyabban az előválasztást

Az ellenzéki előválasztáson indulni akaró jelöltek szeptember 6-ig gyűjthetik az aláírásokat, fejenként 400 darabot kell összeszedniük.

Megyénként bemutatjuk, hogy kik gyűjtenek, ez a cikkünk Somogy megyéről szól.

A jelöltek neve után kiemelten az a párt áll, amelynek frakciójához csatlakoznak, ha nyernek. Mögötte jelezzük, hogy mely pártok kérik a saját szimpatizánsaikat, hogy rá szavazzanak.

Mutatjuk, hogy az adott választókerületben 2018-ban a Fidesz egyéni jelöltje hány százalékot ért el. Ahol ez az érték 45 százalék alatt van, azt az ellenzék nyerhető körzetnek tartja, ahol viszont 50 százalék felett, ott meglepetés lenne a győzelem számukra.

Mindössze négy választókerületre oszlik Magyarország ötödik legnagyobb megyéje. A Jobbik mind a négyben indít jelöltet az előválasztáson, a DK háromban, a Momentum csak egyben. Kaposváron lehet a legnagyobb versenyre számítani, míg Marcaliban lesz a legunalmasabb, ott egyedül Steinmetz Ádám indul.

Somogy megye egykor jó terepnek számított a baloldal számára. Az MSZP-SZDSZ kormányok több erős embere is innen került ki. Maga Horn Gyula is Balatonbogláron (akkor még Boglárlellén) indult el és lett második helyezett 1990-ben, később aztán Lamperth Mónika belügyminiszter, Kolber István tárca nélküli miniszter és Suchman Tamás kereskedelemért felelős miniszter is Somogyból érkezett. 2010-óta teljes a Fidesz-hegemónia, Kaposváron kívül mindenhol 50 százalék feletti volt a kormánypárt jelöltjének győzelme 2018-ban.

Somogy 1 – Kaposvár, és még 25 település

Bereczki Dávid - Momentum

Bereczki Dávid Forrás: elovalasztas2021.hu

Mindössze 22 éves, Kaposváron nőtt fel, és az ELTE TÁTK hallgatója. 2019-ben bekerült a kaposvári közgyűlésbe, és ő lett a Marketing és Turisztikai Bizottság vezetője (ez az egyetlen ellenzéki vezetésű bizottság a városban). Főszereplője volt a gyászos választási eredményt követő ellenzéki belharcnak.

Horváth Ákos Ervin - Jobbik; támogatja: LMP, MMM, ÚVNP, UK

Horváth Ákos Ervin Forrás: elovalasztas2021.hu

„Én még voltam katona… melynek mai hiánya nagyon látszik a mai fiatalokon…” - ez az egyik első bejegyzés a rendkívül hosszú önéletrajzában. Kezdetben kiskereskedelemmel foglalkozott, mostanában építési és ingatlanvállalkozó. A várost 1994 óta vezető Szita Károllyal szemben őt indították polgármesternek - sikertelenül.

Varga István Forrás: elovalasztas2021.hu

Kaposváron, az egyetemen tanít már lassan húsz éve. Előtte ugyancsak ennyi ideig volt újságíró. A város értelmiségét képviseli, 2007-ben lovagkeresztet kapott.

A somogyi egyes választókerületben a Fidesz Gelencsér Attilát indította a legutóbbi három választáson. Legutóbb 43 százalékkal húzta be a mandátumot. Sok kaposvári ellenzéki nem érti, miért nem szavazhatnak az elmúlt idők egyetlen sikeres kezdeményezésének vezéralakjára, a városba tervezett gumiégetőt sikeresen megfúró és így valódi politikai támogatottsággal rendelkező Pintér Attilára. Igazából ő sem pontosan érti, ahogy a kapost.hu-n közölt írásából is kiderül. Ettől még ez az ellenzéknek egy nyerhető körzet, Somogyban itt a legvalószínűbb, hogy kikap a Fidesz jelöltje.

Somogy 2 – Barcs, és még 76 település

A párt alelnöke, 2014-óta országgyűlési képviselő. Listáról került be mindkét legutóbbi választáson. Történelemtanár és a barcsi Dráva Múzeum művelődésszervezője is volt korábban.

Csakúgy, mint Ander, Remes is tanár. A környéken népszerű barcsi erdészeti és mezőgazdasági középiskola fizika-kémia szakos tanára lassan harminc éve. 2018-ban már próbálkozott a választáson, akkor hat százalékot ért el.

Ander ennél jelentősen többet, 38 százalékot, ám még ez is nagyon messze van a fideszes Szászfalvi László 51 százalékától. Somogy 2 nehéz terep az ellenzéknek.

Somogy 3 – Marcali, és még 71 település

Ebben a választókerületben nem lesz verseny, az egykori olimpiai bajnok az egyedüli indulója az ellenzéki előválasztásnak. Ő a leggazdagabb országgyűlési képviselők egyike a leadott vagyonnyilatkozatok szerint. Több mint 60 ingatlant vallott be, ezek nagy része szántó a Marcali szomszédságában található Kéthely környékén. Itt gazdálkodik, mióta visszavonult a vízilabdától, és itt indult el a 2018-as választásokon is Vona Gábor felkérésére.

Steinmetz akkor 37 százalékot ért el, míg a Fidesz regnáló választókerületi elnöke, Móring József csaknem 52 százalékot. Mindez azt jelenti, hogy itt is nehéz dolga lesz az ellenzéknek, ha meg akarja szerezni az egyéni mandátumot.

Somogy 4 – Siófok, és még 70 település

A Gyurcsány-kormány turizmusért felelős államtitkára volt. Pályáját még a pártállami idők balatoni mindenes vállalatában, a SIOTOUR-ban kezdte, húsz év alatt az elnök-vezérigazgatói posztig vitte. A város idegenforgalmi és rendészeti bizottságának külsős tagjáva.

Siófok alpolgármestere volt 2014-től egészen addig, amíg be nem került a parlamentbe az ózdi polgármestersége miatt távozó Janiczak Dávid helyére. Mindenképpen megemlítendő politikai teljesítmény volt tőle, amikor az élőben közvetített éhségsztrájkja közben – az akcióba egy siófoki építkezés miatt kezdett bele – egy órán keresztül beszélgetett visszafogott hangon Bede Zsolttal.

2018-ban Potocskáné tehát listáról került be, egyéniben 19 százalékot ért el. Magyar György sztárügyvéd volt a sikeresebb ellenzéki jelölt akkor. Ő az MSZP támogatásával indult és 25 százalékot szerzett. Witzmann Mihály a választókerület fideszes elnöke, ő 51 százalékkal szerezte meg a mandátumot legutóbb. Mindez azt jelenti, hogy nem lehetetlen az ellenzék győzelme, de nagyon nehéz terep lesz számukra.

