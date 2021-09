A peremkerületekben akár tarolhat is az ellenzék

Az ellenzéki előválasztáson indulni akaró jelöltek szeptember 6-ig gyűjthetik az aláírásokat, fejenként 400 darabot kell összeszedniük.

Megyénként bemutatjuk, hogy kik gyűjtenek, ez a cikkünk a budapesti körzetek harmadik harmadáról szól.

A jelöltek neve után kiemelten az a párt áll, amelynek frakciójához csatlakoznak, ha nyernek. Mögötte jelezzük, hogy mely pártok kérik a saját szimpatizánsaikat, hogy rá szavazzanak.

Mutatjuk, hogy az adott választókerületben 2018-ban a Fidesz egyéni jelöltje hány százalékot ért el. Ahol ez az érték 45% alatt van, azt az ellenzék nyerhető körzetnek tartja, ahol viszont 50% felett, ott meglepetés lenne a győzelem számukra.

Budapest 13 - A XVI. kerület egésze, és egy kis darabka a XIV. kerületből

Hollai Gábor - Momentum

Hollai Gábor

A Torontói Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok szakán és a CEU üzleti karán végzett közgazdász sales-vonalról érkezett, egykor a Telenor bemutatótermét vezette az Astorián. 2019-ben lett önkormányzati képviselő a XVI. kerületben, 2019 decembere óta pedig a Fővárosi Vízművek igazgatósági elnöke. A Centenáriumi lakótelepen nőtt fel, neje is a környékről származik, sőt, egész családjuk a XVI. kerületben él. 2017-ig nem politizált. Leglátványosabb akciója a Reformátorok terén épült, több balesetet is okozó csúszdapark szerződéseinek kicsikarása volt az önkormányzattól.

Nemes Gábor - DK; támogatják: Jobbik, Liberálisok

Nemes Gábor

Nemes szakszervezeti káder, karrierjét a Volán autószerelőjeként kezdte, majd 2002-ig autóbuszvezető volt a BKV-nál. 2002-2018 között a Közösségi Dolgozók Szakszervezetének, 2008-18 között a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének, 2011 óta a Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke. A 2019-es önkormányzati választáson az egyesült ellenzék polgármesterjelöltje és egyéni képviselőjelöltje volt, de mandátumhoz végül csak a kompenzációs listáról jutott - a fideszes Kovács Péter fölényesen, 57,42:38,8 arányban győzte le.

Palotás János - LMP, ÚVNP

Palotás János

Kezdjük a legfontosabbal: igen ő AZ a Palotás János, a korai 90-es évek csokornyakkendős legendája, a kérészéletű Vállalkozók Pártja egykori elnöke. Most az Új Világ Néppárt színeiben térhet vissza a politikai arénába - győzelme esetén az LMP frakciójába ülne be. A csokornyakkendőiről ismert politikus 1990-ben itt, a XVI. kerületben függetlenként, az MDF támogatásával lett parlamenti képviselő, és saját bevallása szerint már akkor negatív véleménye volt Orbán Viktorról.

Vajda Zoltán - MSZP; támogatják: MARÉG, Új Kezdet, MMM, Párbeszéd

Vajda Zoltán

Vajda 2018-ban egyike volt az Együtt maréknyi, vissza nem lépett képviselőjelöltjének, és kis híján sikerült is legyőznie a fideszes botrányhős Szatmáry Kristófot - még úgy is, hogy a Jobbik és az LMP is önállóan indult a körzetben. 2014 óta önkormányzati képviselő. Közgazdász, egykor a Világbank munkatársaként a nyugdíjreform kidolgozásán is dolgozott, Medgyessy Péter kormányában pedig az egészségügyi reformon is, majd a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél. Látványos akciója volt, amikor sikerült elhelyeznie a Lokál című kormányközeli ingyenújságban egy kamu álláshirdetést politikailag elfogult bíróknak.

2018-ban a fideszes Szatmáry Kristóf 41,91%-kal nyerni tudott, 1083 szavazattal győzte le az akkor az Együtt színeiben induló Vajda Zoltánt. Bőven nyerhető kerület, Vajda mellett a Jobbik és az LMP jelöltje is szerzett itt együtt 16,41 százalékot.

Budapest 14 - A XVII. kerület egésze és egy csipetnyi Kőbánya

Lukoczki Károly - MSZP; támogatja: Párbeszéd

Lukoczki Károly

Bár az országos politikában riválisa a nagyobb név, helyben Lukoczki számít sikeresebbnek, a 2018-as parlamenti választáson csaknem háromszor annyi szavazatot kapott, mint a jobbikos Szilágyi György. Helyben 1998, a Lokálpatrióták XVII. kerületi Egyesületének megalapítása óta aktív, 2010 óta önkormányzati képviselő, 2019 óta a Városüzemeltetési Holding FB-jának a tagja. 2014-ben és 2018-ban is vereséget szenvedett a körzet fideszes képviselőjétől, Dunai Mónikától.

Szilágyi György - Jobbik; támogatja: LMP, MOmentum, DK, MMM, ÚVNP

Szilágyi György Fotó: Beli Balazs/balazsbeli@gmail.com

A Fradi rettegett szurkolócsoportja, a II. szektor egykori tagja 2010 óta országgyűlési képviselő, bár mandátumhoz eddig csak listán jutott. Érettségit már felnőttként tett, felsőfokú végzettségét 40 éves korában szerezte a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudomány karán. Politikai karrierjét a MIÉP-ben kezdte, 2008-ban csatlakozott a Jobbikhoz. Szilágyinál kevesen tudnak jobb sztorikat egykori szurkolótársáról, Kubatov Gáborról. A legnagyobb vihart karrierje során akkor kavarta, amikor egy parlamenti vita hevében azt ígérte Dömötör Csaba államtitkárnak, hogy "úgy nyakon baszlak, hogy leszáll a fejed".

A 2018-as parlamenti választáson a fideszes Dunai Mónika 41,17 százalékos eredménnyel is győzni tudott a megosztott ellenzékkel szemben. Akkor a legjobban az MSZP-P-s Lukoczki Károly szerepelt 37,23 százalékkal, de a Jobbikos Szilágyi György, az LMP-s Schmuck Erzsébet és a momentumos Tóth Endre is szerzett együtt húsz százalékot. Összefogva tehát kimondottan jó győzelmi esélyei vannak az ellenzéknek - még ha a 2019-es önkormányzati választáson Gy. Németh Erzsébet a teljes baloldali összefogás ellenére is bőven kikapott a szavazatok abszolút többségét megszerző fideszes Horváth Tamástól.

Budapest 15 - XVIII. kerület

Ferencz István - DK; támogatja: Liberálisok

Ferencz István

Ferencz 2002 óta kerületi önkormányzati képviselő, 2019 óta a kerület alpolgármestere, ezt a posztot már 2006-10 között is betöltötte - akkor még SZDSZ-esként. A DK-hoz a párt megalakulásakor, 2011-ben csatlakozott. Önmagát őszinte és következetes embernek tartja, eredeti szakmája szerint pedagógus. "Ma is folyamatosan számon kérek, ellenőrzök, és ezt az oktató-nevelő munkában szoktam meg" - jellemezte önmagát a DK kampányújságjának (.pdf).

Kunhalmi Ágnes - MSZP; támogatja: Párbeszéd, LMP, Jobbik, Momentum

Kunhalmi Ágnes

A kerület szocialista országgyűlési képviselője egyben az MSZP egyik legismertebb politikusa, társelnöke, bimbózó instainfluenszer, szocialista szépségikon. A politikához 21 évesen, a Medgyessy-kormány földművelésügyi minisztériumában került közel, Gyurcsány Ferenc első kormányzása idején a miniszterelnöki kabinetirodán dolgozott. 2006-ban választották meg először, a II. kerületben lett önkormányzati képviselő, 2014 óta az MSZP parlamenti képviselője. A Havas Henrik-féle szegedi kommunikációszakon, illetve az ELTE ÁJK politológia szakán szerzett diplomát.

Ezt a budapesti választókerületet már 2018 óta ellenzéki politikus, a szocialista Kunhalmi Ágnes képviseli a parlamentben, aki három éve még úgy is fölényes, csaknem négyezer szavazatos különbséggel győzte le a fideszes Kucsák Lászlót, hogy a Jobbik nem lépett vissza a javára - bár a többi ellenzéki párt igen. Sőt, Kunhalmi már 2014-ben is csupán 56 szavazattal kapott ki Kucsáktól, vagyis itt aztán tényleg jók az ellenzéki összefogás esélyei.

Budapest 16 - A XX. kerület, és a XIX. kerület egy kis része.

Hiller István - MSZP; támogatja: DK, Párbeszéd, LMP, Jobbik, Momentum

Hiller István

Az országgyűlés alelnöke, az MSZP volt elnöke, kulturális miniszter 2003-2005 között, és oktatási miniszter 2006-2010-ben. 2002-2010 között és 2014 óta a XX. kerület parlamenti képviselője. Ő az a szocialista politikus, akivel olykor még Orbán Viktor is példálózik. Eredeti szakmáját tekintve történész, szakterülete a 17. századi diplomácia, a neves Heidelbergi Egyetemen is tanult. 1999-ben a hallgatók az év oktatójává választották az ELTE BTK-n.

Vidákovics László - Momentum, ÚVNP

Vidákovics László

A XX. kerületben az a sajátos helyzet alakult ki, hogy bár a Momentum a másik jelöltet, Hiller Istvánt támogatja, befogadták az ÚVNP színeiben induló Vidákovicsot is, aki így győzelme esetén az ő frakciójukat erősítené (ha az ÚVNP nem tudna saját frakciót alakítani). Rendkívül kevés információ lelhető fel róla, az előválasztási oldalon közzétett önéletrajzában (.pdf) azt emeli ki, hogy mindenféle ellenszolgáltatás nélkül látja el az Old Masters közérdekű nyugdíjas szövetkezet igazgatótanácsi elnökségét, és "fizikailag is részt vesz" a "nyugdíjasok segítik a nyugdíjasokat" program ház körüli szakmunkáiban.

Két ciklus óta Hiller István a kerület egyéni parlamenti képviselője, vagyis itt még összefogás nélkül is sikerült már többször legyőzni a Fideszt. A legutóbbi választáson Hiller bő háromezer szavazattal nyert, miközben a Jobbik, az LMP és a Momentum képviselőjelöltjei is szereztek bő kilencezer szavazatot.

Budapest 17 - A XXI. és a XXIII. kerület egésze

Komjáthi Imre - MSZP; támogatja: Párbeszéd, DK, LMP

Komjáthi Imre

A szocialisták valahogy nem tudnak belenyugodni, hogy Csepel nem az övék, a 2018-as választáshoz hasonlóan most is erősnek mondható saját jelöltet állítottak ki Szabó Szabolcs ellen (igaz, az utolsó pillanatban visszaléptették Bangóné Borbély Ildikót). Komjáthi importtermék, eredetileg sajószentpéteri, az Éhségmenet szervezőjeként, illetve a Közmunkás Szakszervezet társelnökeként lett országosan ismert politikus. 2018-ban az MSZP alelnökének, 2020-ban a párt elnökhelyettesének választották. Választott köztisztséget még sohasem viselt.

Szabó Szabolcs - Momentum; támogatja: Jobbik, MMM

Szabó Szabolcs

Balos bizonyítványért Szabó Szabolcsnak se kell a szomszédba mennie, politikai karrierjét a Kónya Péter-féle Szolidaritásban kezdte, az Együttben akkor ragadt meg, amikor a két szervezet 2014-ben szövetségesként indult a választásokon. Az ELTE adjunktusa 2014 óta a körzet egyéni országgyűlési képviselője. Az Együtt megszűnése óta Szél Bernadettel és Hadházy Ákossal működik együtt, előbbivel együtt távoztak az LMP frakciójából, amihez 2018-ban az Együtt megszűnése után csatlakozott.

Szabó Szabolcs a második ciklus óta képviseli a választókerületet, mindkét választáson egy igazi nagyágyút, Németh Szilárdot győzte le, legutóbb már egészen fölényesen, majd háromezer szavazattal. 2018-ban a jobbikos Bereczki Miklós is több mint nyolcezer szavazatot szerzett, ekkora tartalékkal ebben a körzetben az ellenzék a választás favoritja.

Budapest 18. - A XXII. kerület egésze és a XI. kerület déli fele

Molnár Gyula - DK; támogatja: Liberálisok

Molnár Gyula

Molnár Gyula egykor az MSZP egyik budapesti erős embere volt. 2016-tól a 2018-as választások utánig az MSZP elnöke is volt, és egészen júniusig a párt színeiben a körzet országgyűlési képviselője. Molnár régi motoros, karrierje még a KISZ-ben indult, már a 90-s önkormányzati választáson alpolgármesterré választották a XI. kerületben, 2002-2010 között pedig polgármester volt. 1994-2010 között folyamatosan országgyűlési képviselő volt a XI. kerületnek most is a választókörzethez tartozó részén. Eleinte úgy tűnt, hogy az MSZP jelöltje lesz, de aztán megállapodott a DK-val arról, hogy az ő frakciójukhoz csatlakozna, mire kizárták az MSZP-ből.

Tóth Endre - Momentum; támogatja: Jobbik, MMM

Tóth Endre Fotó: Juhasz Istvan Andras/www.istvanandrasjuhasz.com juhaszpisti@gmail.com

A mindössze 32 éves Tóth 2019 óta önkormányzati képviselő a XXII. kerületben, 2020 óta a Momentum elnökségi tagja. Politikai karrierje előtt a Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet, azelőtt pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma elemzőjeként dolgozott. Oktatáspolitikusnak tartja magát, egy gyermekközpontú oktatási rendszer létrehozásán dolgozna.

2014-ben még magabiztosan nyert itt a Fidesz jelöltje, ám a legutóbbi választásokon Molnár Gyulának alig több mint nyolcszáz szavazattal sikerült nyernie a Fidesz egyik nagy öregje, Németh Zsolt ellen úgy, hogy még a Jobbik, az LMP és a Momentum is állított jelöltet, akik együtt csaknem tízezer szavazatot szereztek. Tartalék tehát bőven van, nyerhető kerület ez is az ellenzéknek.

