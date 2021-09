Boris Johnson is azt kéri a FIFA-tól, hogy tegyen határozott lépéseket a budapesti meccsen történt rasszista inzultusok miatt

A brit miniszterelnök, Boris Johnson is megszólalt közösségi oldalán a csütörtök esti magyar-angol focimeccsel, illetve főleg a lelátón tapasztalt jelenetekkel kapcsolatban.

Mint mi is írtunk róla, a meccs után több angol újságíró is arról számolt be, hogy a lelátó közelében rasszista bekiabálásokat hallottak, melyek Raheem Sterlinget és a pálya mellett melegítő Jude Bellinghamet célozták. A brit Sky Sports bemutatott egy felvételt, amin egy magyar férfi majommozdulatokat mutatva üzent Sterlingnek.

Gareth Southgate szövetségi kapitány és Harry Kane csapatkapitány is elmondta, nem voltak tanúi rasszista incidenseknek, de ha mégis történtek ilyenek, az teljesen elfogadhatatlan, és büntetést érdemel. Southgate ugyanakkor hangsúlyozta, nem szabad az összes magyar szurkolót egybemosni, hiszen sokan remekül viselkedtek a meccs alatt.

A brit szövetség, az FA rendkívül kiábrándítónak nevezte a történteket, és közölte, felkéri a FIFA-t, hogy vizsgálja ki az ügyet. A nemzetközi szövetség egyelőre nem szólalt meg az eset kapcsán.

Boris Johnson brit miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta: "teljesen elfogadhatatlan, hogy az angol játékosoknak rasszista inzultusokat kellett elszenvedniük Magyarországon". A kormányfő is felszólította a FIFA-t, hogy "tegyen határozott lépéseket a felelősökkel szemben annak érdekében, hogy ezt a fajta gyalázatos magatartást végleg kiirtsák a sportágból".

Az európai szövetség (UEFA) júliusban három zárt kapus mérkőzésre - az egyiket két év próbaidőre felfüggesztve - büntette a magyar válogatottat, mert drukkerei diszkriminatív magatartást tanúsítottak a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság három csoportmeccsén.



Frissítés: közben közösségi oldalán Szijjártó Péter külügyminiszter megosztott egy videót, amin az angol-olasz Eb-döntő előtt az angol szurkolók kifütyülték az olasz himnuszt. Hogy ez pontosan mit is magyaráz meg a csütörtöki rasszista incidensekkel kapcsolatban, az nem teljesen világos.

A meccs után amúgy a britek szövetségi kapitánya, Gareth Southgate is hangsúlyozta, hogy nem lenne szabad, hogy a játékosai rasszizmusnak legyenek kitéve, ugyanakkor szerinte nem lenne helyes, ha most ujjal mutogatnának az összes magyar szurkolóra, hiszen hasonló a helyzet, mint otthon, náluk, ahol szintén nem az összes néző okoz problémát. Kiemelte azt is, hogy a magyar közönség rendkívül tiszteletteljesen fogadta az angol himnuszt csütörtökön.

Southgate itt vélhetően arra gondolt, hogy a londoni rendezésű Eb-döntőt is beárnyékolta, hogy az angol szurkolók egy része vállalhatatlanul viselkedett, betörtek a stadionba, illetve előfordult, hogy kifütyülték a letérdelő válogatottat, illetve más országok himnuszait. A Wembleynél történt incidensek miatt az UEFA a héten szabhat ki bírságot.