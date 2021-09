Korábbi árának többszöröséért kerül újra árverésre a félig ledarált Banksy-kép

Ismét eladó lesz az a Banksy-kép, ami három éve egy aukción félig ledarálta magát, miután valaki megvette 1 millió fontért.

A korábban Girl With Balloon (Lány lufival) címet viselő alkotás azóta Love is in the Bin (Szerelem a kukában) névre lett keresztelve, tulajdonosa pedig sokat kereshet rajta: az árverést szervező Sotheby’s aukciós ház szerint a kép 4-6 millió fontért kelhet el.

A képre még egy hosszú turné vár az októberi aukció előtt: Londonban, Hongkongban, Tajpejben és New Yorkban is ki fogják állítani. (AP via Telex)