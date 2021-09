Kubatov szerint ne az angolokra mutogassunk, a válogatott szurkolói tartsák be a szabályokat

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke a holnapi Magyarország-Andorra meccs előtt üzent a magyar szurkolóknak, visszatérve a botrányos utóéletű magyar-angol meccsre. Az üzenete elég egyértelmű: tartsák be a szabályokat a nézők.

Ez eléggé más, mint ahogyan Szijjártó Péter külügyminiszter reagált a meccs másnapján. A magyar szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt érkezett kritikákra Szijjártó azzal riposztozott, hogy kitett egy videót az Európa-bajnokságon az olasz himnuszt kifütyülő angol szurkolókról, vagyis a legegyszerűbb megoldást választotta, és visszamutogatott. Ez volt a hivatalos reakciója arra is, hogy a magyar szurkolók viselkedését elítélte a brit miniszterelnök, Boris Johnson is, és az angol szövetséghez hasonlóan a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vizsgálatát sürgette.

A FIFA meg is indította a vizsgálatot. A kötcsei találkozóra érkezve már Szijjártó is elismerte, hogy voltak rasszista megnyilvánulások, de az eredeti nyilatkozatához tartva magát még mindig kettős mércét emlegetett.

Kubatov már Kötcsén is jelezte a hvg-nek, hogy szerinte „egy ország boldogságát tönkreteszi néhány hibbant ember”. „Nézzék meg a Fradinak az ilyen irányú fejlődését, ott azért elég sokat léptünk ebbe a dologban előre” - utalt arra, hogy a bár sok konfliktussal járt, de a Ferencváros korábban szintén sokat büntetett táborát már jóideje elkerülik a botrányok. Kubatov szerint ki lehet szűrni a botrányt okozó embereket, meg is kell büntetni őket, sőt, szerinte kártérítést is kellene kérni. Ekkor még ő is felemlegette, hogy az Európa-bajnokságon Angliában is voltak botrányok.

De úgy látszik, kedd estére Kubatov Gábor, a Fradi elnöke (és a Fidesz pártigazgatója) megunta a mentegetőzést, és arról írt az oldalán, hogy a másokra mutogatás helyett azzal kellene foglalkoznunk, ami itthon történik:



„Amikor gyermekkoromban hármast vittem haza, akkor anyukám azt kérdezte, hogy miért nem kaptam jobb jegyet. Az válaszoltam, hogy a többieknek is hármas lett. Erre azt mondta, hogy »a többiek engem nem érdekelnek«. A felelősség megosztása, a kettős mérce nem egyszerű dolog. Az, hogy mi történik Angliában, az ő dolguk, nekünk be kell tartani a szabályokat.”