Orbán és Karácsony is megemlékezett a terrortámadásokról

„A New York-i terrortámadások után két évtizeddel még mindig fájó szívvel emlékezünk a több ezer ártatlan áldozatra. 2001. szeptember 11-én bebizonyosodott, hogy a keresztény civilizáció békéjéért és biztonságáért nap mint nap meg kell küzdenünk” - kezdte megemlékezését Orbán Viktor. Az MTI-nek küldött nyilatkozatában felidézte, hogy „a húsz évvel ezelőtti szomorú események után Magyarország Európában az elsők között vállalt szerepet a terrorizmus elleni harcban, a NATO-hadműveletekben legjobb tudásunk szerint támogattuk szövetségeseinket.”

Ezek után a miniszterelnök rátér központi kampánytémájára: „A 2015-ös európai migrációs válság a terrort is behozta Európába. Az Afganisztánban történtek mindannyiunk számára újra aggodalomra adnak okot. A biztonsági fenyegetettség szintje emelkedik, a térség instabilitása pedig jelentős kockázatokat jelent Európa számára is. Magyarország megvédi Európa határait. Azért dolgozunk, hogy ne történhessen meg soha többé olyan, ami húsz évvel ezelőtt New Yorkban.”

Karácsony Gergely arról posztolt, hogy a Halászbástya fehér kivilágításával Budapest ma egy szörnyű tragédiára emlékezik.

„Az én generációm életében kevés olyan történelmi jelentőségű pillanat van, amely így beleégett volna kollektív tudatunkba. Valószínűleg mindenki, aki élt és tudatánál volt már akkor, pontosan tudja, hogy hol volt és mit csinált aznap” - emlékezik a főpolgármester, aki szerint a húszéves évforduló különösen szomorú aktualitása, hogy az afganisztáni háború „az ókonzervatív, emberi jogokat lábbal tipró talibán újbóli hatalomra kerülésével ért véget. De ma, 9/11 huszadik évfordulóján ne a történtek politikai következményein borongjunk – noha okunk volna erre –, csupán emlékezzünk meg magunkban a terror áldozatairól, akiknek az életét idő előtt kioltotta a sötét, sehova nem vezető gyűlölet.”

Karácsony azt emelte ki, amikor a támadás után hat nappal Bush amerikai elnök beszédet tartott a Washingtoni Iszlám Központban, és elmondta: „A terror arca nem az iszlám arca. Az iszlám nem erről szól. Az iszlám béke. Ezek a terroristák nem a békét képviselik. Ők a gonoszt és a háborút képviselik. Amikor az iszlámra gondolunk, egy olyan hitre gondolunk, amely egymilliárd embert tölt el megnyugvással. Amely fivérekké és nővérekké teszi emberek százmillióit, mindenfajta etnikumhoz tartozó embereket.”

Az előválasztási kampányt folytató miniszterelnök-jelölt innen fordult rá az aktuálpolitikára: „Mindig jusson eszünkbe ez, amikor azt látjuk, hogy egyének, pártok, kormányok az iszlámra, a kereszténységre vagy bármelyik egyéb vallásra hivatkozva más vallásúak ellen szítanak. Semmilyen vallás nem igazol erőszakot, gyűlölködést, kirekesztést. Akik mást állítanak, nem a vallásukat, hanem a politikai céljaikat követik.”

