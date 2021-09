Itt az első vita az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek között - ÉLŐ

Szeptember 18-án indul az előválasztás. Az első forduló 26-án este hatig tart, addig lehet az ország mintegy 700 településén sátrakban, illetve online is szavazni. Az első fordulóban a helyi képviselőjelöltekről dönthetnek az emberek, illetve a miniszterelnök-jelölt személyéről. A képviselőjelöltek sorsa el is dől ebben a fordulóban. Ám ha a miniszterelnök-jelöltek közül senki sem szerez 50% + 1 szavazatot, akkor számukra második fordulót is tartanak, az első három helyezett részvételével.