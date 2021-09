Az S&P szerint is csőd várhat a kínai ingatlanóriásra

Keddre tovább romlottak a kínai ingatlanos óriásvállalat, az Evergrande eddig is elég szörnyű kilátásai, és az S&P hitelminősítő legfrissebb jelentése szerint a vállalat a csőd szélén táncol. Kínában nemzeti ünnep miatt a hét elején zárva vannak a tőzsdék, de Hongkongban keddre további hét százalékot estek az Evergrande papírjai, az elmúlt évtized legalacsonyabb árfolyamát elérve, egy év alatt 85 százalékot veszítve az értékükből.

Az Evergrande sencseni székháza előtt befektetésük elbukásától félő kisbefektetők és alkalmazottak tiltakoztak szeptember 16-án Fotó: NOEL CELIS/AFP

A 300 milliárd dolláros adósságot görgető Evergrande helyzetéről hétfőn részletesen írtunk. Mint abban a cikkben is hangsúlyoztuk, a legjelentősebb kérdés, hogy az Evergrande esélyesen bekövetkező csődje továbbterjed-e majd a kínai gazdaság más szektoraira. Az látszik, hogy a közelgő csőd sokakat megijesztett, és a hét elején világszerte eladási hullám indult meg a tőzsdéken.

A másik gyakran felmerülő kérdés, hogy a kínai kormány tervez-e egy ponton közbelépni, és ha esetleg igen, akkor valóban képesek lesznek-e megakadályozni egy nagyobb léptékű gazdasági válságot. Abban minden elemző egyetérteni látszik, hogy a kínai ingatlanpiac komoly buborékká vált, ami rendszerszintű kockázatot is jelent. Az Evergrande csődjéhez éppen az járult hozzá, hogy tavaly Hszi Csin-ping olyan szigorításokat jelentett be, melyek az ingatlanpiac további eladósodását hivatottak megakadályozni.

A Bloomberg kedd reggeli cikkében összeszedte az aktuális jóslatokat azzal kapcsolatban, hogy mire lehet számítani.

A Citigroup elemzői szerint a kínai kormány közbe fog avatkozni, hogy az Evengrande ne legyen Kína Lehman Brothers-pillanata, de lesznek bankok, akik áldozatul fognak esni a csődnek.

A Barclays elemzői se számítanak arra, hogy egy Lehman-pillanat várna most Kínára, mert szerintük a kínai ingatlanszektor egésze nincs annyira rossz állapotban, mint az Evergrande maga, de azért így is lehetnek majd az egész szektort érintő hatásai a csődnek.

Oxfordi közgazdászok szerint miközben a kínai kormány szeretné elkerülni, hogy úgy tűnjön, kimentik a bajba jutott céget, mégis arra lehet számítani, hogy a rendszerszintű kockázatok csökkentése érdekében a cég adósságállományának átstrukturálásába fog belefogni a kormány. Ugyanakkor szerintük az ingatlanpiac egészének helyzete egy darabig kockázatos maradhat, a pénzügyi szektor egészét érintő kockázatokkal együtt.

A Financial Times kedden arról írt, hogy az Evergrande vezetői közben bevallották, ingatlanbefektetőktől bevont több milliárd dollárnyi befektetést használtak fel arra, hogy a vállalatóriás adósságait próbálják befoltozni, többek között más, régebben megkapott befektetéseket fizettek vissza az újonnan bevont forrásokból. Az Evergrande bankok, beszállítók és nemzetközi befektetők mellett több ezer ingatlanbefektetőnek is tartozik, és több százezer alkalmazottjuk között is sokan vannak, akik különféle konstrukcióban befektetői voltak a cég ingatlanportfóliójának.

Az Evergrande-nek csütörtökön kéne visszafizetnie két komolyabb banki hitelét is, ám erre a jelenlegi információk szerint nem lesznek képesek, úgyhogy onnantól gyorsulhatnak majd fel az események.

Arról, hogy hogyan jutott idáig Kína második legnagyobb ingatlanfejlesztője, a hétfői cikkünkben írtunk hosszabban.