„Soha nem kértem tőled semmit, Tamás!” - Szokatlanul kemény adok-kapokba torkollott Márki-Zay és Mucsi Tamás vitája

Kedden délután Csongrád-Csanád megye 4. választókerületének ellenzéki képviselőjelöltjei vitáztak a Partizán szervezésében. Ennek a kerületnek Hódmezővásárhely a székhelye, az egyik jelölt pedig Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki 2018 januárjában óriási meglepetést okozva az időközi polgármester-választáson legyőzte a Fidesz és Lázár János jelöltjét, Hegedűs Zoltánt. Márki-Zay 2019 őszén is nyerni tudott, 3 és fél éve vezeti már a várost.

Márki-Zay kihívója a DK-s Mucsi Tamás, aki korábban tévésként dolgozott, jelenleg pedig egy makói festékbolt kereskedelmi és marketingvezetője. 2019-ben ő volt az ellenzék polgármester-jelöltje Makón, de vesztett fideszes ellenfelével szemben.

Aki nyer az előválasztáson, az várhatóan Lázár Jánossal mérkőzik majd a választókerület képviselői székéért.

Nyitóbeszédében Márki-Zay Péter azt mondta, azért indult el az előválasztáson, mert úgy érzi, Lázár János kihívójaként neki van a legnagyobb esélye megszólítani a régi fideszeseket és a bizonytalanokat. A polgármester szerint minden körzetet el kell hozni a Fidesztől, amit csak el lehet, mert ahhoz, hogy Hódmezővásárhely szabad legyen, az egész országnak szabadnak kell lennie, azaz kormányváltás kell.

Mucsi Tamás arról beszélt, hogy Márki-Zay hódmezővásárhelyi sikere az egész ellenzék sikere, hiszen a többi ellenzéki párt mellett a DK is támogatta a polgármestert. Mucsi szerint Dobrev-kormány áll majd fel 2022 tavaszán, azzal együttműködve pedig ő sokat tudna tenni a választókerületért.

Az első vitablokk a helyi egészségügy helyzetéről szólt, hangsúlyosan arról, hogy Makón másfél éve lényegében bezárt a kórház. Mucsi szerint vissza kell állítani a régi rendszert, és újra ki kell nyitni legalább a makói kórház szülészetét és a gyerekosztályt. „Lázár János is érzi ezt a problémát” - mondta a DK-s jelölt, aki szerint a fideszes képviselő ezért avatott az utóbbi időben kórházat és rendelőintézeteket. Abban azonban kritizálta a Fideszt, hogy nem gondoskodik az egészségügyi intézmények felszereltségéről és arról, hogy dolgozók is legyenek az épületekben.

Márki-Zay is egyetértett azzal, hogy kell Makón önálló szülészet, de szerinte ez egy nagyobb egészségügyi átalakítás kérdése, melynek keretében például a hódmezővásárhelyi járóbeteg-ellátás is visszakerülne államiból önkormányzati kézbe.

A második blokk a dolgozói jogok védelméről szólt, ami a választókerületben a makói Continental gyár ügyei miatt különösen aktuális. A gyárban a dolgozói érdekképviselet új, modern kollektív szerződésért harcol, miközben a munkaadó még a régit sem akarja betartani.

Márki-Zay szerint legitim ez a harc, és fontos a dolgozók jogainak védelme, de ő közgazdászként abban hisz, hogy ebben a kérdésben is a gazdaság fejlesztése a kulcs, hiszen a szakszervezetek érdekérvényesítő képessége is ezen múlik. „Magyarország ne legyen olcsó bérmunkatelep” - mondta a polgármester, aki szerint ennek megváltoztatásához is kormányváltás kell, a Fidesz gazdaságpolitikájának lényege ugyanis az, hogy olcsó munkaerőt biztosít a multiknak.

Mucsi Tamás ebben a blokkban már konfrontatívabb volt, számon kérte Márki-Zayt, miért nem ismeri jobban a makói gyár helyzetét, szerinte ugyanis ez kötelessége lenne egy képviselőjelöltnek. Ő maga fel is hívta a szakszervezet vezetőjét, hogy megkérdezze, mik a dolgozók problémái. Mucsi fel is sorolt néhány ilyen problémát, és a blokk további részében arra utalgatott, hogy Márki-Zaynak nincs meg a kellő szociális érzékenysége.

De a jelöltek csak a harmadik blokkban estek igazán egymásnak. Gulyás Márton moderátor első kérdése ebben a blokkban Jakab Péter hétfői parlamenti felszólalására vonatkozott, amiben a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje arra utalt, hogy Orbán Viktort majd megerőszakolhatják a börtönben. „Orbán Viktorból is könnyen lehet Orbán Viktória” - mondta Jakab.

Márki-Zay azt mondta, szerinte az ilyen kijelentéseknek a sajtófigyelem megszerzése a célja, de nem elfogadható, az emberi méltósággal nem összeegyeztethető ez a hangnem. „Tiszteljük egymásban az embert, aki mást ilyen szólamokkal támad, az saját magát sem tiszteli” - mondta a polgármester.

Mucsi ezzel szemben nem tulajdonított nagy súlyt Jakab kijelentésének, azt mondta, minden politikusnak vannak rosszul elsült megjegyzései. A DK-s jelölt szerint ugyanolyan figyelemfelkeltés ez Jakabtól, mint Márki-Zaytól a folyamatos gyurcsányozás és dobrevezés, amivel a polgármester Mucsi szerint éket verhet az ellenzéki erők közé.

A DK-s jelölt ezután átadta Márki-Zaynak az előválasztási értéknyilatkozatot, amit Márki-Zay is aláírt, hogy ezzel figyelmeztesse a polgármestert: vállalta, hogy együttműködik az ellenzéki pártokkal, köztük a DK-val is, amit egyébként rendszeresen szid.

Mucsi azt is kiemelte, hogy Márki-Zay a Párbeszéd frakciójába ülne a parlamentben, ami várhatóan a legkisebb ellenzéki frakció lesz, és a polgármester a DK-s szerint annak is csak „megtűrt” tagja lenne. Ezzel szemben ő a legnagyobb ellenzéki frakciót, a Demokratikus Koalícióét erősítené, a Dobrev-kormányt támogatva, így pedig sokkal többet tudna tenni a választókerületért, mint Márki-Zay.

„Péternek a kampány az, hogy nem azt bizonyítja, hogy ő alkalmas jelölt, hanem azt, hogy a másik jelölt nem alkalmas” - mondta Mucsi.

„Ha én gyurcsányozni szeretnék, meg tudnám tenni, napestig tudnám kritizálni a 2010 előtti kormányokat, de nem teszem” - reagált Márki-Zay, aki szerint ma Magyarországon már nem jobb- és baloldali emberek vannak, hanem elkötelezett ellenzékiek, elkötelezett fideszesek és bizonytalanok, a választást pedig az tudja megnyerni, aki meg tudja szólítani a bizonytalanokat. Ebben Márki-Zay szerint ő sokkal jobb, mint a DK, ezért javasolta például azt is, hogy Gyurcsány Ferenc neve ne szerepeljen az ellenzéki lista első 5 helyén, nehogy az emberek meglássák a szavazólapon, és emiatt ne szavazzanak az ellenzékre.

„De ezzel azt érted el, hogy a DK-sokat meg a te neved riasztja el” - válaszolta Mucsi, majd az előválasztási vitákon szokatlanul heves adok-kapok kerekedett abból, hogy a DK vagy Márki-Zay riasztja el inkább az embereket, és hátráltatja ezzel a kormányváltást.

„Ha Dobrev-kormányról álmodozunk, Orbán-kormányt kapunk cserébe” - mondta a polgármester.

„Ha Márky-Zay-kormányról álmodozunk, akkor kapunk Orbán-kormányt” - hangzott a válasz.

Márki-Zay szerint rá még mindig leszavaznának a DK-sok annak érdekében, hogy leválthassák Orbánt, viszont a DK nem tudná így integrálni az embereket. A polgármester erre példaképp éppen Mucsi 2019-es makói polgármesteri kampányát hozta fel példaképp, ahol Mucsi úgy vesztett, hogy Márki-Zay szerint az ellenzékiek jelentős része nem ment el rá szavazni.

Mucsi azzal vágott vissza, hogy felemlegette, a DK is támogatta Márki-Zayt a hódmezővásárhelyi polgármester-választáson, majd a jelöltek azon kezdtek vitatkozni, hogy Márki-Zay hívta Mucsit a DK támogatását kérve, vagy Mucsi hívta Márki-Zayt a DK támogatását ajánlva.

„Soha nem kértem tőled semmit, Tamás. Könyörögtem, hogy ne szólaljatok meg, és ne támogassatok” - mondta Márki-Zay, aki szerint pont a hódmezővásárhelyi és a makói polgármester-választások mutatják meg, hogy egy párton kívüli, független jelölt tudja-e jobban megszólítani az ellenzékieket, vagy egy DK-s, Márki-Zay ugyanis Hódmezővásárhelyen nyert, Mucsi viszont vesztett Makón.

„Ha akkor azon az időközin a DK indít egy jelöltet, akkor te nem vagy polgármester, mi most akkor itt nem vitázunk”

- mondta Mucsi Tamás, de Márki-Zay szerint a DK csak azért nem indított jelöltet Hódmezővásárhelyen 2018-ban, mert

„nektek nyerhetetlennek tűnt a város, azért nem indítottatok volna, mert akkorát buktatok volna, hogy szégyen lett volna. Elmondtad, hogy vagy jelöltet indítotok, vagy támogattok, én pedig elfogadtam.”

A záróbeszédekre persze kibékültek a jelöltek, Mucsi köszönte a jó vitát, és kiemelte, hogy ő már akkor is a Fidesz ellen harcolt a választókerületben, amikor Márki-Zay még Fidesz-szavazó volt. A DK-s jelölt szerint annak ellenére, hogy másképp gondolkodnak, rengeteg dologban egyetértenek, és biztos benne, hogy ha ő lesz a választókerület parlamenti képviselője, Márki-Zay pedig a hódmezővásárhelyi polgármester, remekül együtt fognak tudni dolgozni.

Márki-Zay záróbeszédében megismételte főbb állításait, azt mondta, akkor tud győzni az ellenzék, ha az előválasztáson integratív jelöltet választanak az emberek, olyat, aki már bizonyított.

A teljes vitt itt lehet megnézni: