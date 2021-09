Most főleg azokat rúgják ki a makói Continentaltól, akik részt vettek a sztrájkokban

A Continental makói gumigyára már több mint száz dolgozóját rúgta ki, többségében pont azokat, akik részt vettek a korábbi sztrájkokban, írja az szegedi önkormányzathoz tartozó Szeged.hu.

A sztrájkok azért kezdődtek, mert a Continental felmondta a kollektív szerződéseket, az abban foglalt vállalások közül kimazsolázott párat, és egy új szerződést tolt a szakszervezetek elé, bármiféle egyeztetés vagy tárgyalás nélkül. Ezekkel főleg a régebb óta ott dolgozók kedvezményeit vették volna el. Az egyik szakszervezet (MGSZ) szerint minden azért történhetett, mert nem akartak hozzájárulni a járvány első hulláma alatt ahhoz, hogy a vállalat a munkaidőkeretet átírva előrehozza a 2021-es szabadságokat is, mert így nem kellett volna kifizetni a munkásokat, akik a termelés leállása miatt nem tudnak dolgozni.

Megvariálták volna a munkaidőkeretet is, amire a 2018-ban elfogadott túlóratörvény tett volna lehetővé a cégnek. A csoportvezetők már a sztrájk előtt elkezdték fenyegeti a dolgozókat, hogy miattuk megy majd tönkre a gyár, több munkásnak pedig nem fogadták el a sztrájkban való részvételét bejelentő papírját és visszazavarták őket dolgozni. A harmadik napon a Continental megállapodott a sztrájkolókkal, hogy az év végéig visszaállítják a felmondott kollektív szerződést, és tárgyalnak az új megalkotásáról.

A szegedi lapnak arról is beszámoltak, hogy három hete például csendrendelet uralkodik, vagyis csak felettesi engedéllyel beszélhetnek egymással a dolgozók. A dolgozók a portálnak azt mondták, hogy jövő héten újabb kirúgásokra lehet számítani.

A héten megjelent Magyar Narancsban is olvasható egy riport a makói munkások helyzetéről. Ebben az egyik sztrájkoló, akit az elsők között rúgtak ki, így írta le a megbeszélést a főnökséggel: „Bementünk az irodába, a főnököm azonnal leült. A HR-es meg elkezdte mondani, hogy ugye, tudom, milyen a gazdasági helyzet, emiatt döntésekre kényszerültek, ami sajnos engem is érint. Nehogy azt gondoljam, hogy a munkámmal lenne gond, mert az tényleg kiemelkedő. Odaadta a papírt, mutatta, hol kell aláírni. Néztem a kezem, ahogy remeg, a tollat sem tudtam megfogni. Megmondtam, nem írom alá, mert nagyon ideges vagyok, és a szemüvegem sincs velem, nem tudom elolvasni, mit írok alá. Rám nézett a főnököm, annyit mondott: nem én mondtam ki a neved. Leszarom, mondtam, hogy ki mondta ki a nevem, az a lényeg, hogy itt ülök, és tényleg ezt megcsináljátok velem ennyi év után. A hölgy elkezdte volna sorolni, mi van a papírban, de mondtam, hogy hagyja, mind jobban járunk, hogy ha én most hazamegyek, kidühöngöm magam, aztán majd holnap bejövök megint, hozom a szemüvegem. Azt mondták, jól van,menjél haza.”