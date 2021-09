Dobrev Klára kitart az offshore-ügybe keveredett DK-s képviselő mellett

Dobrev Klára kitart Ráczné Földi Judit mellett. A DK székesfehérvári jelöltjéről pénteken derült ki, hogy offshore cég képviselőjeként szerepel a cégnyilvántartásban, Ráczné Földi Judit viszont tagadja, hogy köze lenne a vállalkozáshoz.

Dobrev a 24.hu-nak adott interjúban azt mondta: „Beszéltem Földi Jucival, azt mondta, hogy ez nem igaz, csak próbálják besározni, ezért jogi lépéseket tesz.” Az újságíró kérdésére, hogy kitart-e amellett, hogy nincs köze az offshore-céghez, Dobrev megismétli: „Beszéltem vele, és azt mondta, hogy nincs.”

Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje Fotó: botost/444.hu

Arról pedig, hogy a jelöltekről gyanús dolgok derülnek ki - pl. gyártelep, karlendítés -, azt mondta: „Ezért is jó az előválasztás: most derüljön ki minden, mindenkiről minden jöjjön elő! Amit a riválisok most előhoznak a másik párt jelöltjéről, az a választási kampányban már senkit nem ér meglepetésként. Úgyhogy, azt hiszem, én inkább örülök ennek, a választók így ezeknek az információknak a birtokában dönthetnek.”

