Fellebbezett az MSZP, másodfokon is eljárás indul az offshore-ügybe keveredett DK-s jelölt ellen

Hiába mentette fel az Országos Előválasztási Bizottság, az MSZP fellebbezése miatt most másodfokon is eljárás indul Ráczné Földi Judittal, a Demokratikus Koalíció Fejér megyei jelöltjével szemben, akiről a napokban több lépcsőben kiderült, köze van egy gyanús offshore céghez - erről is beszélt Fekete-Győr András, a Momentum elnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában kedden.

Ráczné először tagadta kapcsolatát a céggel, aztán elismerte, hogy az igazgatója volt, de azt továbbra is állítja, nem volt tulajdonos. Ha utóbbi is bebizonyosodna, akkor elvileg Ráczné nem is írhatta volna alá az előválasztási értéknyilatkozatot, aszerint ugyanis a jelölteknek vagy vele egy háztartásban lakó hozzátartozójuknak nem lehet offshore-cégben tulajdona.

Ráczné az elsőfokú eljárásban dokumentumokat mutatott igaza alátámasztására, de ezekkel is csak több lett a megválaszolatlan kérdés az ügyben. Ennek ellenére az Országos Előválasztási Bizottság mindent rendben talált a papírokkal és felmentették Rácznét.

Fekete-Győr az ATV-ben azt mondta, a Momentum delegáltja azért tartózkodott a Rácznével kapcsolatos szavazáson, mert akkor még nem tudták rendesen áttekinteni a jelölt által bemutatott iratokat. A másodfokú eljárásban a pártelnök szerint a Momentum jelöltje is a DK-s ellen szavaz majd. Ezzel egyébként még csak szavazategyenlőség lenne a testületben, Rácznét csak akkor marasztalják el, ha már párt is megváltoztatna a véleményét. (via 24.hu)