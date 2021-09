Tisztázni akarta magát az offshore-kapcsolattal vádolt DK-s jelölt, de csak szaporodnak a kérdések

A DK székesfehérvári jelöltje először tagadta, hogy bármi köze lenne egy delaware-i offshore-céghez.

Aztán az Országos Előválasztási Bizottságnak elismerte, hogy 2010-től idén nyárig igazgatója volt a cégnek.

Azzal védekezik, hogy ettől még sosem volt a cég tulajdonosa, márpedig csak ez lenne kizáró ok az előválasztáson.

Ezt egy ügyvédi igazolással próbálja alátámasztani, de ez távolról sem minden kétséget kizáró bizonyíték.

Egy általa aláírt, angol nyelvű dokumentum ráadásul tulajdonosként jelöli meg őt. Szerinte ott elírás történt.

Kétharmados többséggel elutasította az Országos Előválasztási Bizottság (OEVB) a DK székesfehérvári jelöltjével, Ráczné Földi Judittal szemben felhozott offshore-vádakat.

„A Földi Judit által a Bizottságnak benyújtott, közjegyző által hitelesített hivatalos dokumentumok kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Földi Judit soha nem volt offshore-cég tulajdonosa” - közölte reggel a párt. A bizottsági eljárást Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke kezdeményezte, és miniszterelnök-jelöltjük, Karácsony Gergely is követelte Földi visszaléptetését. Az OEVB-ben csak az MSZP és a Párbeszéd szavazott a jelölttel szemben.

Megkérdeztük a DK-t, milyen papírokkal cáfolták a bizottság előtt a Válasz Online dokumentumokkal alátámasztott cikkeit. A lap múlt héten írt arról, hogy a politikus aláírási joggal rendelkező képviselője egy Delaware állambeli offshore helyszínre bejegyzett vállalkozásnak, a Minos King Global Business LLC-nek. Később egy másik dokumentum alapján azt állították, nyáron még biztosan tulajdonosa is volt a cégnek.

A DK egy féloldalas ügyvédi igazolást küldött válaszul, erre hamarosan visszatérünk. Bár a párttól nem kaptuk meg, ennél érdekesebb az a levél, amit Ráczné szintén az OEVB-nek nyújtott be.

Ebben elismerte, hogy 2010-es alapításától kezdve igazgatója volt a cégnek. Vagyis nem mondott igazat, amikor az ügy kirobbanása után a Telexnek azt nyilatkozta: semmi köze a céghez, nincs benne semmilyen pozíciója, és abban sem biztos, hogy hallott egyáltalán róla valaha. Levelében Ráczné azzal érvel, hogy a cég igazgatójaként (képviselőjeként) nem volt tulajdonos. Márpedig a jelöltséghez szükséges feddhetetlenségi nyilatkozatban azt kellett vállalnia, hogy nincs a tulajdonában offshore cég. Állítása szerint a cégben betöltött képviselői posztjáról pedig még a nyilatkozat aláírása előtt lemondott.

Csakhogy a Válasz Online által nyilvánosságra hozott irat szerint éppen aznap, amikor aláírta a nyilatkozatot, Ráczné még a Minos King képviselőjeként járt el. Ekkor írt alá egy határozatot arról, hogy a delaware-i cég többé nem kíván tulajdonos lenni az Alba Autómosó Kft.-ben, aminek idén júniusig szintén Ráczné volt az ügyvezetője.

A szlovák nyilvántartásban máig ő szerepel a delaware-i cég képviselőjeként, állítása szerint nem tudja, hogy került oda. Az Egyesült Államokban jelezte ugyan a lemondását, a szlovák cégbíróság szerinte erről nem értesülhetett.

De volt-e Ráczné az offshore cég tulajdonosa? Itt jön képbe a DK által küldött féloldalas levél, amelyben egy ügyvéd igazolja, hogy letétbe helyeztek nála egy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot, ami tartalmazza, ki a cég tényleges tulajdonosa. „A letétbe helyezett okiratban megnevezett tényleges tulajdonos nem egyezik meg Ráczné Földi Judit személyével, és nem tartalmaz adatot arra vonatkozóan”, hogy valamelyik hozzátartozója tulajdonosa lenne a cégnek. Az ügyvédi igazolás szerint a közjegyzői okirat alapján „a tényleges tulajdonos a társaság alapítása óta változatlan”, ezek szerint tehát Ráczné korábban sem volt tényleges tulajdonos.

Magát a közjegyzői okiratot nem hozták nyilvánosságra, így azt sem tudni, hogy az milyen bizonyítékokon alapul, és azt sem, hogy ha nem Ráczné, akkor ki a tényleges tulajdonos.

Ráadásul a közjegyző nem nagyon ellenőrizhette, tartalmilag helyes-e a nyilatkozat, hiszen ő maga sem delaware-i jogász. Erre Tóth Bertalan is felhívta a figyelmet Facebook-posztjában: „(...) a benyújtott dokumentumok szerint a közjegyző nem az okirat tartalmát, hanem csak az aláíró személyét és dátumát igazolta, vagyis azt, hogy valaki odament hozzá, kijelentette, hogy ki a tényleges tulajdonos, majd ezt a közjegyző előtt aláírta”.

Egy delaware-i cégkivonat minden kétséget kizáró bizonyíték lehetne.

A Válasz Online egy június 8-i, angol nyelvű iratra hivatkozva írta, hogy ha most nem is, Ráczné nyáron még biztosan tulajdonos volt a cégben. Itt valóban tagként, vagyis tulajdonosként volt feltüntetve, és az aláírása is szerepel rajta. A bizottságnak azt írta, technikai hiba, „nyilvánvaló elírás” történt, kérte is a bíróságot, hogy javítsák.

Feltűnő, hogy a letéti igazolás végig tényleges tulajdonlást emleget, és meg is jelöli a törvényi passzust, ami meghatározza, mit jelent ez. Az számít tényleges tulajdonosnak, aki „a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol (...)”.

A tényleges tulajdonlás hangsúlyozása alapján következtethetnénk arra, hogy Rácznénak ennél kisebb tulajdonrésze volt vagy van a cégben. Ha így lenne, az szembemenne a feddhetetlenségi nyilatkozattal, ami általában tiltja az offshore-tulajdonlást. De a bizottságnak írt levelében Ráczné tagadta, hogy bármilyen szinten tulajdonos lett volna a cégben.

További offshore-jelek

A 24.hu cikke Ráczné üzlettársa, Szideropulosz György környékén is talált offshore-kapcsolatra utaló jeleket.

Szideropulosz vette át a Minos King és Ráczné helyét az Alba Autómosóban, ezenkívül vezetője a Greco Invest Kft.-nek és a Pátka Nafta Kft.-nek is, valamint tagként van jelen az idén júliusban bejegyzett Földió Kft.-ben, aminek Ráczné az ügyvezetője.

A Greco Investnek két offshore tulajdonosa van: az egyik a Minos King, a másik a Greekhome Ltd. A lap azt írja, a cég jegyzőkönyve szerint júniusban Ráczné képviselte a Minos Kinget, Szideropulosz pedig a Greekhome-ot a Greco taggyűlésén.

Szideropulosz ugyanazt a tartózkodási helyet adta meg a cégbíróságnak, amelyiket Ráczné.

További kérdéseket is küldtünk a DK-nak a témában, de egyelőre nem kaptunk választ.

A Fejér megyei 1-es körzetben egy MSZP-s jelölt indul még. Rácznét támogatja a Jobbik és a Liberálisok is.