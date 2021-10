Julian Assange meggyilkolására is szövögetett terveket a CIA Mike Pompeo vezetése alatt

Lövöldözés London utcáin, egymásnak csapódó diplomataautók, kilőtt repülőgépkerekek - ilyen forgatókönyveket vizionált 2017-ben a Mike Pompeo vezette CIA a Wikileaks-alapító Julian Assange elrablására a Yahoo News cikke szerint. A lap oknyomozó újságírói több mint 30 egykori amerikai kormányzati tisztviselővel és titkosszolgával készítettek interjút, ebből rakták össze, hogy milyen harcot folytatott az amerikai hírszerzés a szivárogtató portál vezetői ellen.

Julian Assange 2006-ban alapította meg a WikiLeaks-et. Az oldal Assange szavai szerint egy olyan könyvtár, ahol “a világ leginkább elrejteni kívánt dokumentumait hozzák nyilvánosságra”, a szivárogtatóknak pedig névtelenséget biztosítanak. A portál 2010-ben kapott először nagyobb figyelmet, amikor publikáltak egy 2007-es videót, amin egy elhibázott akció során egy amerikai harci helikopter megölt legalább egy tucat ártatlan embert, köztük a Reuters két újságíróját Bagdadban. Később rengeteg bizalmas dokumentumot hoztak nyilvánosságra az afganisztáni és az iraki háborúval kapcsolatban.

Mike Pompeo, 2017 januárjától a CIA igazgatója. 2018 áprilisában Donald Trump külügyminisztere lett. Fotó: Oliver Contreras/Picture-Alliance/AFP

Az oldal már ekkor felkerült a titkosszolgálatok térképére, a totális háborút viszont Mike Pompeo, a CIA egykori vezetője - később pedig Trump külügyminisztere - indította meg Assange-ék ellen 2017-ben. A Yahoo News-nak nyilatkozó források szerint ráadásul a szégyenérzet és a bosszúvágy vezetett odáig, hogy nem csak Assange elrablása, hanem akár az ő és a kollégáinak a meggyilkolása is felmerült a titkosszolgálat vezetői között. A bosszúvágy kiváltó oka pedig a Vault 7 nevű dokumentumok kiszivárogtatása volt, amik részletesen mutatják be a titkosszolgálat digitális kémkedési módszereit.

Pompeo és a többi vezető a források szerint annyira “vérszemet kaptak”, hogy közel kerültek egy nemzetközi diplomáciai botrány kirobbantásához is.

De kezdjük az elején.

Edward Snowden és az óvatoskodó Obama-kormány

Az, hogy a WikiLeaks-t miként is kell kezelni, már Barack Obama kormányának is gondot okozott. Kicsit hasonlított egy sajtóorgánumra, de mégsem volt az, az ellenségesebb definíciók szerint pedig külföldi kémszervezetek kezére játszott rá a kormányzati anyagok kiszivárogtatásával. Ez azért fontos, mert ha újságnak tekintik, akkor a sajtószabadságot is védő első alkotmánykiegészítés miatt nem lehet átható titkosszolgálati megfigyelés alá vonni.

Az Obama-kormány nem is nagyon mert hozzányúlni a Wikileaks-hez, nehogy a sajtószabadság elleni támadással vádolják őket.



2013-ban aztán Edward Snowden változtatott a helyzeten, amikor kiszivárogtatta, hogy az NSA (Amerikai Nemzetbiztonsági Ügyökség) a hatáskörét túllépve, jogtalanul gyűjtött adatokat amerikai állampolgárokról. Snowden a WikiLeaks segítségével menekült Oroszországba a letartóztatás elől. A CIA-nek ezután több mozgástere volt, hogy az oldal vezetői után kutasson, de még ekkor is védte az amerikai alkotmány első kiegészítése.

Nem csak retorikai fordulat

A fordulópont a Wikileaks ügyében nem sokkal Trump hivatalba lépése után, 2017 márciusában következett be. Ekkor szivárogtatták ki a Vault 7 dokumentumokat, melyekből kiderült, milyen módszereket alkalmazott a CIA különböző elektronikus eszközök feltörésére és megfigyelésére. Ez érzékeny pont volt a szervezetnek - egy korábbi tisztviselő szerint a kollégái rendszeresen nevettek a WikiLeaksen és azon, hogy a Pentagonban hogyan engedhették, hogy rengeteg fontos dokumentumuk kiszivárogjon. Mike Pompeo - aki az év februárjában lett a szervezet igazgatója - először nem is akarta tájékoztatni Trumpot a Vault 7-ről, annyira félt a haragjától.

Az igazgató áprilisban első nyilvános beszédében ellenséges hírszerző szolgálatnak nevezte a WikiLeakset. Ez nem csak retorikai fordulat volt: világossá vált, hogy a CIA új vezetése szakítani fog az Obama-kormány óvatoskodó gyakorlatával. A beszéd után nem sokkal Pompeo világossá tette a szervezet vezetőinek, hogy szinte bármilyen eszközt bevethetnek, ami segít bosszút állni Assange-on és csapatán. Az egyik forrás szerint azt mondta, hogy “semmi sem tilos, ne cenzúrázzák magukat. A washingtoni ügyvédek miatt majd aggódom én”.

Pompeo első nyilvános beszéde a kinevezése után 2017 áprilisában. Fotó: CHIP SOMODEVILLA

A CIA pedig munkához látott: világszerte a szervezet összes központjába kiküldték az utasítást, hogy gyűjtsenek adatokat a WikiLeaksről, lenyomozták az oldal vezetőinek mozgását és kommunikációját. Szerették volna visszaszerezni a Vault 7 anyagokat - amiből a WikiLeaks állítása szerint több volt még náluk, mint amennyit nyilvánosságra hoztak -, de nem volt könnyű dolguk, mert kevés ember fért hozzá ezekhez a dokumentumokhoz, ők viszont rettentő óvatosak voltak, és titkosított adathordozókon tárolták a dokumentumokat, amiket vagy maguknál, vagy elzárt széfekben őriztek.

A fókusz aztán a megfigyelésről a zavarkeltésre terelődött át. Érkeztek javaslatok a digitális rendszerek lefagyasztására, egymás közti viták szítására és a WikiLeaks-vezetők elektronikus eszközeinek az ellopására is. Hogy ezek közül hány ötlet kapott zöld utat, arra a Yahoo News forrásai nem adtak világos választ, egyikőjük annyit mondott, hogy “bizonyos cselekedetek végre lettek hajtva”.

Teljesen elszabadult ötletek

“A WikiLeaks Pompeo rögeszméjévé vált” - mondta a nemzetbiztonsági tanács (NSC) egyik korábbi munkatársa a Yahoo Newsnak. 2017 nyarára az NSC is aggódni kezdett a CIA tervei miatt, mert félő volt, hogy törvénytelen, politikailag és diplomáciailag is veszélyes eszközökhöz folyamodnak.

Julian Assange Ecuador londoni nagykövetségén, 2016 február 5-én. Fotó: AFP / BEN STANSALL

Először Assange elrablását kezdték el pedzegetni. A férfi ekkor már évek óta Ecuador londoni nagykövetségén lakott, hogy megmeneküljön a svéd államügyészségtől, ami 2012-ben elfogatóparancsot adott ki ellene nemi erőszak vádja miatt.

“Az volt az ötlet, hogy betörünk a nagykövetségre, kicibáljuk Assange-ot, és oda visszük, ahova akarjuk”

- mondta az egyik volt titkosszolga. A kevésbé szélsőséges forgatókönyv szerint az amerikaiak kijuttatták volna a nagykövetségről Assange-t, és aztán a brit rendőröknek adták volna át. De még ez is hatalmas diplomáciai konfliktust okozott volna: betörni egy ország nagykövetségére, elrabolni az USA egyik fontos partnerének, Ausztráliának az állampolgárát, ráadásul az USA legfontosabb szövetségesének, Nagy Britanniának a fővárosában. A tervezgetés állítólag odáig jutott, hogy az amerikai titkosszolgák megkeresték a brit kollégákat, hogy hajlandóak lennének-e félrenézni, amíg ők gyorsan elrabolják Assange-t, de a britek azt mondták, hogy szó sem lehet róla.

Három korábbi CIA-s tisztviselő azt állítja, hogy az egyeztetések során nem csak az elrablás, hanem Assange meggyilkolása is szóba került.

Egyikük szerint 2017 tavaszán maga Trump vetette fel, hogy meg tudná-e gyilkolni a CIA Assange-ot, és állítólag még azt is kérte, hogy tájékoztassák az opciókról, hogy hogyan lehetne végrehajtani a műveletet. Hogy az elnök felvetése mennyire lehetett komoly, az nem világos. Az egyik volt kémelhárító szerint ezek csak ötletelések voltak, és “Trump csak Trumpként viselkedett”.

Julian Assange 2016. február 5-én Londonban, Ecuador nagykövetségén. Fotó: Carl Court/Getty Images

Viszont a cikk szerint ezzel nagyjából egyidőben a CIA vezetői kértek és kaptak “vázlatokat” arról, hogy hogyan ölhetnék meg Assange-ot és a többi WikiLeaks alkalmazottat, akiknek hozzáférésük volt a Vault 7 dokumentumokhoz. Azt nem tudni, hogy ezek a vázlatok valaha is eljutottak-e a Fehér Házba.

Trump a Yahoo News megkeresésére azt mondta, hogy ő sosem vetette fel Assange meggyilkolását, sőt, úgy gondolja, hogy rosszul bántak vele.

Az elnök ügyvédei viszont határozottan aggódtak a CIA potenciálisan illegális javaslatai miatt. Az is félő volt, hogy a titkosszolgálat tényleg elrabolja Assange-t, azelőtt, hogy az Igazságügyi Minisztérium vádat emelhetne a férfi ellen, és nem lesz törvényes alapja az amerikai előállításának.

Londoni lövöldözés és más vad forgatókönyvek

Az események akkor gyorsultak fel, amikor 2017 végén a CIA úgy értesült, hogy Ecuador orosz segítséggel szeretné kijuttatni Londonból Assange-ot, hogy Moszkvába menekíthessék. Ennek a megakadályozására több terv is készült. “Bármi lehet ökölharctól a lövöldözésen át egymásba rohanó autókig” - mondta a Trump-kormány egyik volt tisztviselője. Az autós terv nem aratott nagy sikert az amerikai kormányzati tisztviselőknél, mert egyrészt ez olyasmi “amit megcsinálnánk Afganisztánban, de Nagy Britanniában nem”, másrészt pedig Assange-ot nagy eséllyel egy orosz diplomataautóval szállították volna, abba egy másik kocsival belerohanni különösen durva lett volna.

Egy volt magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Assange potenciális szöktetése és annak megakadályozása elég komikus helyzetet szült, amiben az oroszok, az amerikaiak és a britek mind egymás és a nagykövetség megfigyelésére kattantak rá.

“Odáig jutott a dolog, hogy a nagykövetség három háztömbnyi körzetében minden élő ember valamelyik titkosszolgálatnak dolgozott - az utcaseprők, a rendőrök és a biztonsági őrök is.”

Arra az esetre, ha az oroszoknak sikerül repülőre rakniuk Assange-ot, az volt a terv, hogy a kifutópályán keresztbe álló autóval vagy a gép kerekeinek kilövésével állítják meg őket. Ha mégis sikerült volna felszállniuk, akkor pedig az európai szövetségeseket kérték volna meg az amerikaiak, hogy ne adjanak a gépnek légtérhasználati engedélyt.

Ecuador végül lefújta a kimenekítési tervet, miután megtudták, hogy az amerikaiak is tudnak róla.

Julian Assange őrizetbe vétele után 2019 április 11-én. Fotó: Alberto Pezzali/NurPhoto

Julian Assange-tól az új ecuadori kormány 2019 áprilisában megvonta a menedékjogot, a brit rendőrség pedig letartóztatta a férfit. Az USA-ban számítógépes behatolás érdekében elkövetett összeesküvés miatt emeltek vádat ellene, amiért részt vett a Chelsea Manning féle adatlopásban. Assange most soha véget nem érő jogi procedúrákra számíthat: januárban egy brit bíró úgy döntött, hogy a férfi mentális egészsége és az öngyilkosság veszélye miatt nem lehet kiadni az amerikaiaknak. Bár támogatói remélték, hogy a Biden-kormány majd ejti a vádakat, nem így történt, az USA fellebbezett a brit döntés ellen, amit júliusban egy brit bíróság be is fogadott. Az ügyben még nincs döntés.