A tajvani védemi miniszter szerint Kína 2025-re képes lesz széleskörű inváziót indítani Tajvan ellen

Cseu Kuo-cseng tajvani védelmi miniszter azt mondta, Tajvan és Kína kapcsolatai negyven év óta nem látott mélypontra süllyedtek, és péntek óta, alig négy nap alatt közel 150 kínai katonai légijármű hatolt a sziget légterébe. Szerinte Kína 2025-re képes lesz széleskörű inváziót indítani Tajvan ellen, és erre már most is képes lenne, csak egyelőre „más dolgokat is figyelembe kell vennie”.

A Reuters ezzel kapcsolatban azt írja, hogy bár az Egyesült Államok hivatalos diplomáciai kapcsolatot nem tart fenn Tajvannal, de a sziget legnagyobb fegyverszállítójaként rendszeresen küld hadihajókat a Tajvani-szorosba a szabad hajózás elvének demonstrálására. A kínai kormány pedig az USA Tajvannal kapcsolatos politikáját okolja a térségben lévő feszültségért.

Egy katonai helikopter hatalmas tajvani zászlóval repül a Taipei 101 közelében Fotó: CENG SHOU YI/NurPhoto via AFP

A tajvani védelmi minisztérium szeptemberben benyújtott elemzésében azt írják, hogy Kína hadserege képes lenne megbénítani a teljes tajvani védelmi rendszert, a szigetre beszivárgott kínai kémek pedig jelentős károkat tudnának okozni a gazdasági infrastruktúrában.

Kína az 1949-től saját politikai vezetéssel bíró Tajvant a saját szakadár tartományának tekinti. A viszony 2016 után romlott meg ismét, miután a függetlenségpárti Caj Jing-ven lett a tajvani elnök, aki a status quo fenntartása és a sziget önvédelmi képességeinek erősítése mellett kötelezte el magát. Kína emiatt a politikai eszközeinek kijátszása mellett nyomásgyakorlásként gyakran tart a sziget körül hadgyakorlatokat, és azt sem zárta ki, hogy erővel egyesítené újra Tajvant Kínával. Pár nappal ezelőtt Kína például Tajvan légterének megsértésével ünnepelte a népköztársaság megalakulásának évfordulóját. (MTI)