Hetek óta ugyanannyit tesztelnek, de egyre több közte a pozitív

Bár a fertőzöttek száma kevésbé ad képet a mostani járványhelyzetről, a vírus terjedését jelzi, hogy a kevés teszten belül egyre nagyobb arányban vannak pozitívak. A szerdai jelentésben a számuk átlépte az 5 százalékot, amire május közepe óta nem volt példa.

A tesztek száma jó ideje stagnál, ami nem meglepő, hiszen nagyon nehéz hozzáférni, sok fertőzött marad ki a statisztikából.

Az elmúlt napokban valamelyest csökkent a kórházban ápolt covidosok és a lélegeztetőn levők száma is. Tavaly ilyenkor, a második hullám elején többen voltak kórházban (627-en, most 574-en), de most ezeknek a betegeknek nagyobb százaléka szorul lélegeztetőgépre. Akkor 6 százalék volt ez az arány, most 14 százalék.

Hét új áldozata van a járványnak, összesen 30 253-an haltak meg másfél év alatt.

Sajnos az oltási kampányban sincs meglepetés, egy nap alatt 2587-en kapták meg az első adagot. A napi átlag ennél is alacsonyabb.

Címlapkép: Vasvári Tamás/MTI/MTVA