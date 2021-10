Nem hajlandók átvenni az oroszok az iratokat, ezért áll a 3-as metró pere

Nem veszik át az oroszok a 3-as metrókocsik felújítása miatt indított per iratait, ezért a főváros közlekedési cége még mindig nem kaphatta meg azt a 8,3 milliárd feletti összeget, amit az oroszoknak kártérítés gyanánt kellene kifizetnie.

Az M3-as metróvonal járműállományának korszerűsítéssel egybekötött felújítására 69 milliárd forintért vállalkozott az MVM orosz gyártó, de összesen már 11 alkalommal csúszott ki a szállítói szerződésben rögzített határidőkből, figyelmeztette Bolla Tibor BKV elnök-vezérigazgató 2017-ben Bogatirjev Borisz Jurjevicset, az MVM vezérigazgatóját.



Bolla akkor arra is felszólította az MVM-et, hogy radikálisan javítsák a szerelvények állapotát, mert már akkor is látszott, hogy hitvány minőségűek, évekkel később pedig Karácsony Gergely főpolgármester fel is tárt 18 műszaki hibát. Az orosz gyártó azonban semmilyen hibát nem ismert el, ezért a BKV 2019 februárjában beperelte az orosz céget 6,8 milliárd forint kötbér és kamatainak megfizetését kérve.

Csakhogy a cég elleni perben még egyetlen tárgyalás sem volt.

„A teljes iratanyag lefordítását követően a magyar Igazságügyi Minisztérium az iratokat az orosz Igazságügyi Minisztériumnak postai úton megküldte. Az orosz Igazságügyi Minisztérium, eddig nem ismert okból, az iratokat nem vette át. A kézbesítési akadály elhárítása folyamatban van, ebben a magyar Igazságügyi Minisztérium jár el” – válaszolta a Népszava kérdésére a Fővárosi Törvényszék.



Fővárosi Törvényszék közölése szerint a per a keresetlevél benyújtásával már megkezdődött, a keresetlevél kézbesítése után az alperes írásbeli ellenkérelmétől függően lehet tárgyalást tartani. Csakhogy a tárgyalás megtartásához szükség lenne a szabályszerű kézbesítésre. Határidő pedig nincs meghatározva. (Népszava)