Putyin: Rekord mennyiségű gázt és olajat szállíthat idén Európába Oroszország

Megdöntheti a 2018-ban elért eddigi rekordot Oroszország idei energiahordozó-exportja, beleértve a gázkivitelt is - ezt jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szerdai online energetikai tanácskozáson. Putyin a Gazprom adataira hivatkozva azt mondta, hogy tavaly, amikor a Covid-19-járvány miatt visszaesett a termelés Európában, az orosz gázkivitel 179,35 milliárd köbméter volt. 2021-ben fellendülés kezdődött, és az év első kilenc hónapjában az export 18,8 milliárd köbméterrel - 15 százalékkal - nőtt a tavalyi évhez képest.

"Ha ezt az ütemet fenntartjuk, akkor újabb rekordmutatót érhetünk el az Európába irányuló energiahordozóink, köztük a gáz kivitelében." Az Európába irányuló energiaszállításokban az eddigi csúcsot 2018-ban érte el Oroszország 201,7 milliárd köbméterrel. 2019-ben a kivitel a partnerek igényének megfelelően 199,4 milliárd köbméterre csökkent.

"Oroszország mindig is megbízható gázszállítója volt és marad fogyasztóinak a világ minden táján, Ázsiában és Európában egyaránt. Mindig is maradéktalanul teljesítette minden kötelezettségét. Mindig - és ezt szeretném hangsúlyozni" - fogalmazott az orosz elnök. Állítása szerint a Gazprom sohasem utasította el, hogy növelje az Európába irányuló gázszállításokat, ha erre vonatkozó kérés érkezett hozzá. Emlékeztetett rá, hogy a szerződések, amelyek alapján az orosz gázipari vállalat külföldre szállít, előírják a minimális és maximális szállítási mennyiséget.

Putyin a videokonferencia közben. Fotó: ALEXEI DRUZHININ/Sputnik via AFP

Putyin mindezt akkor jelentette be, amikor Európában csúcsot döntött a földgáz ára, és az európai gáztározókban - beleértve a Gazprom EU-n belüli tározóit is - évtizedek óta nem voltak olyan alacsonyak a készletek, mint most. Ez részben azért is van, mert a Gazprom az idén 27 milliárd köbméterrel kevesebb gázt szállított Európába, mint 2019 első nyolc hónapjában. Egyes szakértők e mögött tudatos stratégiát sejtenek, vagyis hogy a Gazprom mesterségesen kreál hiányt az európai gázpiacon, részben azért, hogy arra buzdítsa az európai vevőket, hogy újra hosszútávú gázszerződéseket kössenek. Ezekről Putyin is beszélt, amikor