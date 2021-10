Kevesebb covidos van kórházban, mint egy éve ilyenkor

Szeptember elején még rosszabbnak tűntek a kórházi járványadatok az egy évvel korábbinál, most már az ellenkezőjét látjuk a statisztikákban. A pénteki adatok szerint 650 koronavírusos beteget kell kórházban ápolni, tavaly ilyenkor 804-en voltak, és abban az időszakban gyorsabban romlottak a számok. A mostani helyzet tehát kedvezőbbnek tűnik, és az elmúlt hetekben a kormány is jelezte, hogy az oltások miatt már nem a fertőzési, hanem a kórházi adatokra figyelnek elsősorban.



Feltűnő viszont, hogy a kevesebb betegből többen szorulnak lélegeztetőgépre, 100-an a tavalyi 56-tal szemben. Ez 15 százalékos arány, kétszerese az egy évvel ezelőtti 7 százaléknak.

Adná magát a magyarázat, hogy a delta variáns súlyosabb betegséget okoz a korábbiaknál, de ezt sem a nemzetközi tapasztalatok, sem az általunk megkérdezett intenzív terápiás szakorvos nem támasztotta alá. Nem változott az ellátási protokoll sem, ami azt javasolná az orvosoknak, hogy korábbi stádiumban tegyék lélegeztetőre a betegeket (sőt, korábban pont az ellenkezője bizonyult hatékonyabbnak).

Az előbb idézett orvos úgy látja, egyszerűen azért magasabb most a lélegeztetettek aránya, mert az első és második hullámban sokszor olyanok is kórházba kerültek, akiknek nem lett volna muszáj. Mostanra mindenki jobban ismeri a vírust, ráadásul a háziorvosnál is elérhető olyan gyógyszer, amit korábban csak kórházban adtak.

Bizonyára az oltásnak köszönhetően is kevesebben vannak kórházban, az oltottak ugyanis jellemzően enyhébb tünetekkel esnek át a betegségen, ha el is kapják a fertőzést. Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod megyei elnöke is úgy tapasztalja, lényegesen több oltatlan beteg van kórházban, mint oltott, és különösen az oltatlanoknak van szükségük lélegeztetésre. Arra számít, hogy a vírus terjedésével egyre többen lesznek kórházban, köztük egyre kisebb lesz az oltottak aránya.

Csilek szerint az oltott betegek jelentős része idős, ami nem meglepő számára, hiszen „immunológiai tény, hogy időskori oltásnál bizonytalanabb a szervezet válaszreakciója”. A másik, névtelenséget kérő intenzív terápiás szakorvos emellett úgy látja, az oltatlan betegek jelentős része rossz szociális körülmények közül érkezik. Ebből is látszik, hogy a hátrányos helyzetű rétegekben kevésbé sikerült népszerűvé tenni az oltást.

A friss adatokat, hosszú távú trendeket továbbra is érdemes a 444 járványoldalán keresni.

Címlapkép: Balogh Zoltán/MTI/MTVA