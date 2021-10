Márki-Zay: A Fidesznek az az érdeke, hogy Dobrev nyerjen

Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa Mozgalom a Madách téren indította útjára kampányát az előválasztás második fordulójának első napján, vasárnap délután.

A következő egy hétben dől el, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester vagy a Demokratikus Koalíció politkusa, Dobrev Klára lesz-e az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje.



A rendezvényen beszédet mondott többek között Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselő is, majd színpadra lépett Karácsony Gergely főpolgármester, aki Márki-Zay Pétert ajánlotta a választópolgárok figyelmébe, mielőtt felkonferálta maga mellé a hódmezővásárhelyi polgármestert, akit meg is ölelt.

Márki-Zay megköszönte Karácsony támogatását, sőt, államférfiként emlegette a főpolgármestert, és megismételte: be fog lépni Karácsony-féle 99 Mozgalomba, és erre bíztatja híveit is. Ezután hosszan sorolta azokat a szervezeteket, akik támogatják a kampányát: köztük a Momentumot, Székelyes Világszövetségét, az Új Világ Néppártot és több jobbikos alapszervezetet is, de utalt rá, hogy több párt még hezitál támogatni őt, jóllehet az MMM továbbra is nyitott az együttműködésre velük is. Polgármesterek, önkormányzatok támogatását kérte, majd megköszönte azoknak az újságíróknak a közreműködést, akik nyilvánosságot biztosítottak a megszólalásaihoz, interjúihoz.

„Önökért, értetek vagyok radikális”

- mondta Márki-Zay, utalva arra, hogy az elmúlt tizenegy évben minden ellenzéki kormányváltó kísérlet elbukott.

Az MMM „kormányváltó naggyűlése” a Madách téren Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A hódmezővásárhelyi polgármester ezután röviden szakpolitikai elképzeléseit sorolta: többek közt a családi pótlék emelését, állami bérlakásrendszert és emelkedő köztisztviselői fizetéseket ígért.

Márki-Zay kijelentette: polgármesterként márpedig nála többet senki nem tett a cigányok felzárkóztatásáért, és tovább hízelgett a baloldali-liberális szavazókank.

„A liberálisok megnyugtatására mondom, nálam többször senki nem állt ki az azonos neműek szexuális egyenjogúsága mellett”

- jelentette ki, majd váratlanul megjegyezte, hogy egyébként Jézus Krisztus is baloldali ember volt.

A megosztottságot és a társadalmi csoportokat egymással szembeállító politikát nevezte az ország legnagyobb problémájának, és hangsúlyozta: szerinte csak olyan jelölt képes ezen felülemelkedni, aki mindenki számára elfogadható, függetlenül attól, hogy az illető jobbról vagy balról érkezik. Orbán Viktor legendás mottóját idézve arról is beszélt: mindenkinek el kell vinni magával még egy embert, - vagy akár húszat is -, mert nagyon nagy a következő hét nap tétje; eldőlhet, hogy van-e esély leváltani a korrupt kormányt. A külföldön élőket, sőt még a DK-sokat is arra kérte, mérlegeljék, hogy mi a bölcs döntés most.

„A Fidesz érdeke, hogy Dobrev nyerjen”

- szögezte le Márki-Zay, aki szerint ha a DK jelölte győz az előválasztáson, nem fogja tudni megvalósítani kormányprogramját, mert nem lesz esélye legyőzni Orbán Viktort és a Fideszt jövő tavasszal.

Az interneten már többségük van, folytatta, de ez nem elég a győzelemhez - külön szólt az önkéntesekhez és aktivistákhoz is, és az alulról épülő kampány fontosságát hangsúlyozta; arra kérte a jelenlévőket, állítsanak be MMM-es profilképet, hívják fel ismerőseiket, mozgósítsák közvetlen környezetüket.

Márki-Zay végezetül visszahívta Karácsony Gergelyt a színpadra és közösen köszöntek el a Madách téren összegyűlt többszázfős tömegtől.