Horváth Csaba Dobrevet támogatja, mert szerinte "nem pusztán egy korrupciómentes, hanem egy igazságosabb Magyarországra van szükségünk"

“Bárki is győz a miniszterelnöki előválasztáson, támogatni fogom az Orbán és a Fidesz elleni küzdelemben. Hiszem, hogy nem pusztán egy korrupciómentes, hanem egy igazságosabb Magyarországra van szükségünk. Pályafutásom 20 éve során mindig is baloldali, szociáldemokrata politikát folytattam, és most is azt a jelöltet támogatom, aki ezt képviseli: Dobrev Klárát” - jelentette ki Horváth Csaba, Zugló polgármestere, miután hétfőn fogadta a DK miniszterelnök-jelöltjét. A szocialista politikus hozzátette: szerinte Dobrev az Európai Parlament alelnökeként a leginkább beágyazott az európai politikában, ez is nagyon fontos szempont akkor, amikor szerinte Orbán Viktor elkezdte kivezetni az országot Európából, ahova “pedig tartozunk és tartoznunk kell”.

Dobrev arról beszél, hogy ha kormányra kerül, partnere lesz az önkormányzatoknak, így Budapestnek és Zuglónak is, és kompenzálni fogja azokat az elmúlt évek igazságtalan fideszes elvonásaiért.