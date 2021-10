Orbán: 20 éve még Brüsszel is a mi oldalunkon állt

A közép-európai sorsközösségben élő népek között értelmetlen bármiféle ellenségeskedés, „mindannyiunk túlélésének záloga a barátság és a szövetségkötés” – mondta Orbán Viktor a Mária Valéria híd átadásának 20. évfordulója alkalmából tartott esztergomi ünnepségen.

Lehet egyszerre büszke európainak és magyarnak lenni

A kormányfő azt mondta, „két olyan ország határán, amely külön-külön és együtt is súlyos leckét vett az elmúlt évszázad megszállóinak agressziójából, könnyű belátni, mi szlovákok és magyarok nem ellenségek, hanem sorstársak vagyunk”, és az okos szomszédok nem háborúznak és nem ellenségeskednek egymással.

Szerinte két egymás kultúráját tisztelő nemzet együttműködése mindig gyümölcsöző. „Lehet egyszerre büszke európainak és szlováknak, büszke európainak és magyarnak lenni”, lehet mindenkit elérő gazdasági növekedést produkálni, lehet mindenkinek munkahelyeket teremteni, és „közben nem kell megtagadni életmódunkat, önmagunkat, múltunkat és értékeinket” – mondta Orbán, aki szerint nincs sikeres Magyarország sikeres Szlovákia nélkül, és fordítva.

Azt mondta, most nem hidat avatnak, hanem egy 20 évvel ezelőtti hídavatásra emlékeznek, de többről van itt szó, mint egyszerű évfordulóról. Egy hídavató beszédben el lehet mondani, hogy a híd összeköti az embereket, az országokat, és a vízből magasodó pillérek a közös jövőbe vetett hit sziklaszilárdságát is jelképezik, ő is mondott hasonló igazságokat 20 évvel ezelőtt – mondta.

Ma már új szelek fújnak

De szerinte ma már ennél többet és más hangon kell mondani, ma már új szelek fújnak, ma már másképpen látjuk a világot. Akkor egy évtizede volt, hogy „ledobtuk a szovjet nyakörvet”, friss tagjai voltunk a NATO-nak, ott álltunk három évnyire az európai integráció kapujától, azt reméltük, hogy az uniós csatlakozással minden gondunk megoldódik – mondta.

Azt mondta, joggal volt bizakodó Közép-Európa minden népe, „azt hittük, hogy az igazán küzdelmes évek már mögöttünk vannak, azt hittük, hogy a nehezén már túl vagyunk”.

Szerinte mára az akkori hangulat elszállt, elpárolgott, rá kellett jönnünk, hogy nem lehet külső szereplők jóindulatára bízni a saját jövőnket, „nekünk magunknak kell minden egyes nap megharcolnunk a saját sikereinkért”.

Aligha van két olyan nép, amelyik annyira hasonlóan látná a világot, mint a szlovák és a magyar, az egyetlen dolog, amely ténylegesen elválaszt bennünket, a nyelv – mondta.

Ránk akarnak kényszeríteni egy életmódot is, ami szemben áll mindennel, amit mi értékesnek gondolunk

A miniszterelnök szerint 20 éve „még Brüsszel is a mi oldalunkon állt”, és támogatott minket, ezt a hidat is segített visszaépíteni, ma viszont egyre gyakrabban nem egyenrangú partnernek, hanem másodrendű tagállamnak tekintik a közép-európaiakat.

Ránk akarják kényszeríteni azokat, akikkel nem akarunk együtt élni, olyasmit akarnak ránk kényszeríteni, ami a gazdasági lehetőségeinket szűkítené, továbbá „ránk akarnak kényszeríteni olyan életmódot is, amely szemben áll mindazzal, amit mi értékesnek és megőrzendőnek gondolunk”, ezzel a fenyegetéssel nehéz megküzdeni – mondta.

rbán Viktor miniszterelnök (j2), Eduard Heger szlovák kormányfő (b2), valamint Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere (j) és Eugen Szabó, Párkány polgármestere (b) a Mária Valéria híd átadásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Esztergomban

Közép-Európán többször is átgyalogoltak idegen nagyhatalmak, az idegenek mindig lerombolták a hidakat, és mindig nekünk kellett újjáépíteni azokat – mondta.

Orbán szerint a térség népei és államai csak akkor lehetnek sikeresek, ha együttműködnek, a sikeres Közép-Európa csak nekünk fontos, másnak nem, így aki az együttműködés ellen érvel, az saját maga ellen beszél.

Magyarországnak és Szlovákiának kéz a kézben érdemes haladnia

A híd felépítése óta eltelt két évtized megtanított bennünket arra, hogy „Magyarországnak és Szlovákiának kéz a kézben érdemes haladnia”, ez már meghozta az első eredményeket, a visegrádi négyek a mögöttünk hagyott évtizedben képesek voltak folyamatosan gyarapodni – mondta.

Orbán szerint a V4 hatékony és stabil összefogást épített fel, a civilizációs válságokra pedig közös válaszokat adott, így volt ez a pénzügyi, a migrációs és a koronavírus válság idején is.

Szerinte 20 évvel a híd újjáépítése után létezik egy közép-európai együttműködés, ami erősebb, mint valaha. „Mi jó tanítványai akarunk lenni a történelemnek; nemcsak újjá kell építeni a hidakat, hanem azt is észben kell tartanunk, kik rombolták le őket”, ha nem ezt tesszük, újra és újra megtörténik – mondta.

A Mária Valéria híd szimbólum maradt, Orbán szerint azt üzeni: „Európa jövője mi vagyunk, és ne hagyjuk, hogy a bennünket összekötő hidakat valaha is újra lerombolják.” A sorsunk továbbra is közös, feladataink csak szaporodtak, felelősségünk pedig nőtt – mondta Orbán Viktor. (MTI)